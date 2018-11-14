Топ-15 українських спортсменів, які отримали російське громадянство

14 жовтня український медіапростір шокувала звістка про те, що зірка українського баскетболу Боломбой отримав російське громадянство.

Пропонуємо вам дізнатися, хто ще з представників українського спорту пов'язав своє життя з триколором.

1. Елеонора Романова (художня гімнастика)

Першою "ластівкою", яка залишила українське гніздо, стала гімнастка Елеонора Романова. Юна уродженка Краснодона (Луганська область), мабуть, була однією з тих, хто підтримував заклики "Путін, введы войска" на Донбасі.

Іншої причини, що пояснює, як в такій політичній ситуації можна прийняти громадянство країни-агресора, просто немає. Наприклад, не набагато старший Елеонори уродженець Донецька Олег Верняєв (23 роки) залишився вірним своїй країні і став у складі України олімпійським чемпіоном.

Тепер бронзова призерка чемпіонатів світу 2014 і 2015 років і чемпіонату Європи-2015 буде кує своє щастя в Росії. У 2018 році Елеонора завоювала золото в індивідуальному багатоборстві на змаганнях Південного і Північно-Кавказького федеральних округів, а також бронзу на Відкритому кубку на призи заслуженого майстра спорту Аліі Гараєвой.

2. Юлія Манагарова (гандбол)

Якщо рішення гімнастки можна списати на юний вік і можливий вплив батьків (мами Романової теж дали паспорт РФ. - Ред.), То вибір екс-бомбардира жіночої збірної України з гандболу шокував багатьох. Юлія Манагарова прийняла російське громадянство, ставши другою українською спортсменкою, яка покинула Батьківщину в 2016 році.

І це дійсно втрата. У складі збірної України Юля провела 48 матчів, в яких встигла набити суперникам 193 (!) м'ячі. Гандболістка тричі брала участь в чемпіонатах Європи та двічі - у світових першостях.

Своє рішення спортсменка пояснила наступним чином:

"Ми нікому не потрібні. Для нас не проводять збори, і не організовують турніри. Завжди збирають в останній момент! Днів за п'ять до будь-яких серйозних змагань. Зі ставки в міністерстві нас зняли, зарплату ми не отримували. Я вже не кажу про екіпіровку, медикаменти, відновники, вітаміни - з усім цим постійно виникали проблеми. Зі мною, слава Богу, такого не було, але я знаю, що були випадки, коли дівчатка травмувалися в збірній, а оперуватися і відновлюватися їм доводилося за рахунок клубів".

3. Павло Падакін (хокей)

Наступним у списку тих, хто відмовилися від українського громадянства спортсменів числиться екс-форвард ХК Донбас Павло Падакін. На сезон 2016/2017 нападник, якому на той момент був 21 рік, заявився за Сочі вже в якості росіянина.

Таким чином, небажання молодого гравця з'явитися в табір збірної України перед чемпіонатом світу в дивізіоні IB пояснилося само собою. Коли перспективний український форвард прийняв російське громадянство, достеменно невідомо. Однак сумного факту це не скасовує.

Варто лише зазначити, що Падакін двічі грав на чемпіонатах світу за юніорську збірну України (U-18), по разу - за молодіжну (U-20) і дорослу. Правда, на ЧС-2014 у дивізіоні IA нападник в п'яти матчах відзначився лише двома гольовими передачами.

4. Роман Нойштедтер (футбол)

Однією з найбільш резонансних стала епопея зі зміною громадянства українського півзахисника Романа Нойштедтера. Формально він вже був німцем і, живучи з дитинства в Німеччині, мав паспорт цієї країни, проте номінально, народившись в місті (тепер - Дніпро), залишався українцем.

Хоча звинувачувати гравця за його вибір можна з натяжкою. Хто винен Федерації футболу України, що вона тягнула кота за причинне місце більше п'яти років? Романа активно сватали у збірну України ще перед Євро-2012. Тодішній тренер жовто-синіх Олег Блохін був зацікавлений у послугах Нойштедтера, але український паспорт футболіст так і не отримав.

За 4 роки нічого не змінилося, тому за хавбека Шальке взялася Росія. Рома розумів, що його клас не дозволить пробитися у збірну Німеччини і вибрав (шо було) триколор. В результаті сам Путін дав громадянство Нойштедтеру, але росіянам це не допомогло. Як ми знаємо, Росія ганебно провалила Євро-2016 з екс-українцем у складі, бездарно вилетівши з турніру.

На Чемпіонаті світу Роман вже не виступав.

5. Єлизавета Ошуркова (велогонки)

Велогонщиця Єлизавета Ошуркова - ще одна "жертва" війни і російської пропаганди на Донбасі. Народжена в Донецьку перспективна спортсменка прийняла російське громадянство через події на сході нашої країни.

Після того, як почалася АТО, Ошуркова вирішила отримати паспорт РФ і перебралася в Адигеї. За словами генерального директора Федерації велосипедного спорту Росії Юрія Кучерявого, на Лізу активно розраховували у збірній Росії.

Варто відзначити, що в складі України Ошуркова в 2009 році виграла бронзу чемпіонату світу з велоспорту на шосе серед юніорів.

6. Дарина Ткаченко (шашки)

33-річна Дарина Ткаченко, напевно, найбільша втрата спортивної України. Перш за все, це стосується її титулів. Все-таки не кожен день віддаєш Росії чотирикратну чемпіонку світу і дворазову чемпіонку Європи. Нехай, і не в найпопулярнішому виді спорту - шашках.

Досвідчена українська спортсменка пішла під крило Росії в один день з усіма дітьми, що йдуть в школу - 1 вересня. Саме тоді на інтернет-порталі правової інформації був опублікований відповідний указ про зміну громадянства, підписаний президентом РФ.

При цьому варто відзначити, що до відмови від українського паспорта Ткаченко вже встигла виступити під російським прапором. Уродженка Тореза (Донецька область) навіть здобула перемогу на чемпіонаті світу з турецьким шашок.

7. Данило Лісовий, футбол

А ось і найменш значуща втрата українського спорту. Футболістів у нас в країні явно вистачає. Тому сильно сумувати від того, що вихованець київського Динамо прийняв російське громадянство, не варто.

Хоча сам факт даного вчинку нападника, звичайно ж, дивує. Що стало причиною такого рішення молодого гравця - залишається загадкою.

Можливо, Лісовий наївно вірить у світле майбутнє в одному з російських клубів, раз йому не вдалося заграти в Динамо. Але треба звинувачувати лише самого себе і нікого іншого. Відзначимо лише, що Лісовий провів в цілому 26 матчів за збірні України U-16 і U-17.

8. Максим Оберемко (вітрильний спорт)

Уродженець Миколаєва Максим Оберемко - живий символ української збірної, який взяв участь у всіх п'яти літніх Олімпіадах в епоху незалежної України. Кращим результатом майстра вітрильних човнів класу RS: X стало 12-е місце в Пекіні. Отримавши дозвіл від міжнародної федерації вітрильного спорту виступати за збірну Росії, він впевнено відібрався на Олімпійські ігри, зайнявши 26-е місце на чемпіонаті світу.

9. Анна Буряк (сучасне п'ятиборство)

Луганська п'ятиборка Анна Буряк перебралася до Росії в 2014 році, де попросила громадянство і можливість виступати за збірну. як підкреслила сама спортсменка, у цьому рішенні не було політичних мотивів і воно пов'язане з особистим життям і переїздом до Москви. Однак у збірній Росії дворазовій чемпіонці світу у складі української команди довелося непросто. На московському чемпіонаті світу вона програла боротьбу за місце в Олімпійській команді Донатє Рімшайтє і Гульназ Губайдулліной, залишившись третьою зайвою.

10. Алєксєй Алєйнік (ММА)

Засновник сумнозвісного харківського клубу Оплот Олексій Олійник переїхав до Москви відразу після подій 2014 року.

На відміну від більшості інших перебіжчиків він чітко позначив свою громадянську позицію публічною підтримкою терористів на сході України і президента Росії Владіміра Путіна, з портретом якого він з'явився на зважуванні перед одним з боїв UFC. На прохання Олійника в титрах UFC український прапор був замінений на російський, а написання його імені та прізвища перероблено з українського на російський манер. Однак перший бій під новим прапором Олійник програв поляку Даніелю Омельянчуку.

11. Марія Голядкина (синхронне плавання)

Уродженка Донецька Марія Голядкина мала хороші перспективи у збірній України і подавала олімпійські надії. Однак після початку бойових дій вона виїхала в Росію і попросила громадянство.

12. Регіна Шимкуте (гандбол)

Народжена в Херсоні гандболістка Регіна Шимкуте виступає в Ростові з 2010 року, але російське громадянство попросила в 2014-му. Українкою по крові вона не є, так як її батько - литовець, а мати - росіянка, але у складі збірної України виступала на чемпіонаті Європи - 2010. До складу збірної Росії Шімкуте запрошувалася з грудня 2014 року, проте не зійшлася характером з колоритним тренером збірної Євгєнієм Трєфіловим. У 2015 році вона разом з двома іншими ростовчанками намагалася бойкотувати збір, а в кінцевому підсумку просто не потрапила до складу олімпійської команди.

13. Катерина Лагно (шахи)

Вундеркінд жіночих шахів Катерина Лагно народилася у Львові, але пізніше виявилася в Донецьку. Вона увійшла до Книги рекордів Гіннесса як наймолодша в історії дівчина-гросмейстер, виконавши норматив у 12 років, а незабаром виконала норму гросмейстера і серед чоловіків. На рахунку Лагно перемоги в шаховій Олімпіаді, чемпіонатах Європи та чемпіонаті світу зі швидких шахів. Федерація шахів України намагалася перешкодити переходу Лагно, проте міжнародна федерація його схвалила. У 2014 році Лагно стала переможницею шахової Олімпіади вже у складі збірної Росії.

14. Олександр Бондар (стрибки у воду)

Причиною зміни громадянства для призера юнацької Олімпіади в Сінгапурі і дворазового чемпіона Європи стало одруження і переїзд разом з батьками з Луганська в Росію. Бондарю довелося на час перервати кар'єру в зв'язку з оформленням переходу та лікуванням хронічного гаймориту. У 2016 році на чемпіонаті Росії в Пензі Бондар виступив як представник Татарстану і завоював бронзову медаль на 10-метровій вишці, а потім разом з Олександром Белевцева виграв змагання у синхронних стрибках.

15. Валентин Молдавський (ММА)

Уродженець Луганська Валентин Молдавський після початку бойових дій на Батьківщині перебрався до Криму і в складі цього регіону виступив на чемпіонаті Росії серед любителів, де відразу дійшов до фіналу. Перспективного земляка зауважив самий іменитий уродженець Луганська в світі єдиноборств, президент Союзу ММА Росії Федір Ємельяненко і запросив у свою команду, у складі якої він і готувався до професійного дебюту. Молдавський достроково закінчив всі три своїх бою на професійному рингу.

Джерело - Чемпіон.

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