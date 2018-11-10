Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО

22-го липня цього року Олександр Усик здобув неймовірну перемогу над Муратом Гассієвим і став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

Усик домінував протягом усього поєдинку, однак перемогу здобув за одноголосним рішенням суддів.

До вашої уваги огляд історичної перемоги Усика над Муратом Гассієвим:

Нагадаємо, Чемпіон веде хроніку подій бою Усик - Белью.

Джерело - Чемпіон.

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