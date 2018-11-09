Бажаний пенсіонер: чому Белью став американською мрією Усика

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Тоні Белью

Олександр після завоювання титулу чемпіона світу за версією WBO не приховував своїх амбіцій "завоювати" американську публіку, для чого відправився за океан. Якби не суперсерія, то він продовжував би там зараз проводити свої захисти, повільно нарощуючи вболівальницьку групу.

Всесвітня боксерська суперсерія дозволила Усику заявити про себе на весь боксерський світ більш швидким способом і тепер потрібно це використовувати. У крузервейті цікавих боїв для американської публіки не залишилося, у хевівейті Усіку рано на чемпіонів, а з середняками, знову-таки, малоцікаво.

І тут є такий Тоні Белью, який тихою сапою на одинадцятому році професійної кар'єри вибився в зірки - принаймні, європейського масштабу. А ще у нього відмінно підвішений язик, так що рекламу він цьому бою зробив.

Відмінний суперник, який явно поступається в класі (здається, що він навіть нижче рівнем Гассієва і Брієдіса), але при цьому дуже іменитий. Перемога над Белью відкриє перед Усиком нові горизонти, зокрема шлях до поєдинку з Ентоні Джошуа. А співпраця з Едді Гірном дозволить Усику почати активно завойовувати американський ринок.

Можна зробити висновок, що Усику дуже вигідний бій з Тоні Белью. Залишилося вийти на ринг і зробити справу, перемігши і зробивши ще один крок до своєї популярності і популярності у світі.

Нагадаємо, вечір боксу Усик - Белью відбудеться 10 листопада в місті Манчестер (Великобританія). На нашому сайті буде доступна онлайн трансляція бою бою.

Нагадаю, що ми виокремили 5 причин, чому Усику слід боятися Белью.

Джерело - Чемпіон.

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