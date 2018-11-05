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Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна

Сьогодні 18:01 Андрій Твердохліб 496 0
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна

Сьогодні, 5 листопада, 66-й день народження святкує Легенда світового футболу Олег Блохін.

Пригадуємо найгарячіші цитати Блохіна-тренера.

1. Будемо розбиратися. - Універсальна відповідь на будь-яку втрату очок в будь-якому матчі.

2. Ви вже дістали питаннями про відставку! Кожного разу одне і те ж! Не дочекаєтесь! - У коментарі каналу Футбол 1 після програного матчу луганській Зорі (0:2 в листопаді 2013 року).

3. На досягнутому ми не зупинимося. - Після першої в 23-річній (на той момент) історії виступів Динамо (Київ) у чемпіонатах України великої поразки в турнірі - 0:3 від Металіста у вересні 2013.

4. Голи, пропущені в додатковий час, в розрахунок не беру. - Після того самого матчу проти Металіста, коли Динамо двічі пропустило в компенсований час.

5. Чорноморець - не мій рівень. -  Про своє небажання працювати в 2009-му головним тренером команди.

6. Я не розмовляю нігерійською. - У відповідь на питання, де знаходиться нігерійський форвард Динамо Браун Ідейє, який не прибув вчасно в розташування команди.

7. Юнес Беланда постійно чимось незадоволений. Чим? Не знаю, я ж не розмовляю французькою.

8. Ленс, камон, плей! Шо таке?! - на одному з тренувань команди ОВБ закликав Джермейна Ленса грати в футбол

9. Хочете принизити Блохіна?! Не подобається Блохін? Так і напишіть!

10. Ви хочете, щоб я вийшов на поле і забив? - Олег Володимирович дуже любить говорити про себе в третій особі.

11. Я один, мабуть, сьогодні забив би!... - Після програного матчу 1/16 Ліги Європи Бордо  - Динамо (1:0) в 2013-му.

12. Лукасу до мене — як до Місяця! - Це про іспанського легіонера Динамо, який зараз виступає в АПЛ за Арсенал.

13. Вийдемо, поговоримо! Якщо маєте чоловіче начало...  - У Донецьку після програного (0:1) англійцям ключового матчу за вихід у чвертьфінал домашнього Євро-2012.

14. Куди ти його сунеш? Ти ще в рот мені його засунь! - Про мікрофон, який іспанський журналіст намагався посунути ближче до нього на прес-конференції перед матчем 1/16 Ліги Європи-2014 Валенсія - Динамо.

15. Суддівство я не обговорюю, але суддя зіпсував гру. - Про поразку від Шахтаря з рахунком 1:2 в чемпіонаті-2013.

16. З чим був беляш? - Про те, як начебто у Полтаві під час матчу чемпіонату Ворскла  - Динамо (2:2 восени 2013-го) в нього "кинули два беляші".

17. І як він сушив? Сушить зазвичай зранку. - У відповідь на запитання журналіста про те, чи не здалося Блохіну, що Бордо у першій грі 1/16 Ліги Європи-2013, в Києві "сушив" гру, тобто - грав на 0:0 (зіграли — 1:1).

18. ЛЧ в цьому році 100% не виграємо. Може, виграємо в наступному.

19. Я що, відповідаю за ультрас? А де вони взагалі сидять?

20. Та ви що, хлопці? Та ви мене задрали! - відповідь журналістам

Джерело - Чемпіон.

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