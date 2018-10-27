Легенди Ель Класіко: Хаві. ВІДЕО

Легендарний півзахисник Барселони Хаві вніс великий внесок у найкращий період в історії клуба.

За 505 матчів Хаві, 29 припали саме на Ель Класіко, у яких більше перемог здобули синьо-гранатові.

До вашої уваги роль одного з найкращих півзахисників світу у найвидовищному футбольному протистоянні:

Читайте також: Легендарні 5:0, як Барселона та Реал трощили одне одного. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua