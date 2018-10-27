Легенди Ель Класіко: Рауль. ВІДЕО

Легендарний іспанець Рауль Гонсалес віддав мадридському Реалу 18 років, починаючи з молодіжних команд.
За цей час йому вдалося завоювати 16 трофеїв та зіграти у 31-у Ель Класіко.
Рауль назавжди залишиться у серцях фанатів "вершкових", вашій увазі найкращі моменти Рауля у головному протистоянні сучасного футболу:
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Джерело - Чемпіон.
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