Віктору Прокопенку виповнилося б 73... ВІДЕО

Сьогодні 24 жовтня 73 роки могло б виповнитися народному тренеру, тактику та інтелігенту Віктору Прокопенку.
Віктор Євгенович прожив насичене футбольне життя. За кар'єру футболіста Прокопенко встиг пограти в декількох клубах, але по-справжньому його полюбили одеські вболівальники за часів виступів у складі Чорноморця.
Однак, найбільші звершення чекали Віктора на тренерському містку:
- 2 Кубки України з Чорноморцем;
- донецький Шахтар уперше зіграв у Лізі чемпіонів
- збірна України провела свій перший офіційний матч
- блискавичний футбол від волгоградського Ротора, який був за крок від чемпіонства в Росії
Таким відео згадав Прокопенка донецький Шахтар:
Нагадаємо, що 23 жовтня 78 років виповнилося королю футбола Пеле.
Також 22 жовтня минуло 89 років від народження Льва Яшина.
Джерело - Чемпіон.
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