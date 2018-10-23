Мій профіль

Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті: анонс та прогноз матчу

Сьогодні 07:10 6973
Світоліна - Плішкова: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 14:12 1449
Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті: текстова онлайн-трансляція
Сьогодні 08:00 428
Знай наших! Українські стрільці знищили Росію у фіналі турніру в Фінляндії. ФОТО
Вчора 23:26 1990 1
Ярмоленко міг перейти в Інтер
Вчора 19:24 880
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО
Вчора 14:05 3894
Жахливе побоїще між фанатами Вест Гема та Міллволла. ВІДЕО
Вчора 12:49 1945
Колишній тренер київського Динамо очолив Спартак
Вчора 11:52 5956
Я українець і люблю Україну - Хачеріді розповів чому показав свої щитки російським вболівальникам
Вчора 09:24 2619
Ярмоленко пропустить півроку
21.10.2018 21:12 2122
Навколо спорту
Блоги
Такий Арсенал ви не бачили давно: фантастична комбінація від канонірів. ВІДЕО
Такий Арсенал ви не бачили давно: фантастична комбінація від канонірів. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 14:16 23
Королю футбола Пеле - 89! ВІДЕО
Королю футбола Пеле - 89! ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 14:03 263
Найкращі голи, блискавичні фінти та вишукані передачі Андрія Ярмоленка. ВІДЕО
Найкращі голи, блискавичні фінти та вишукані передачі Андрія Ярмоленка. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:57 396
Від критики до визнання. Андрію Ярмоленку - 29! ВІДЕО
Від критики до визнання. Андрію Ярмоленку - 29! ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:42 788
Попадет ли Тоттенхэм в топ-4 АПЛ по итогам сезона?
Попадет ли Тоттенхэм в топ-4 АПЛ по итогам сезона? Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:21 334
22 жовтня - день народження Арсена Венгера. ВІДЕО
22 жовтня - день народження Арсена Венгера. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:37 376 3
Лев Яшин: 89 років від народження легенди. ВІДЕО
Лев Яшин: 89 років від народження легенди. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:22 752
Лига Чемпионов — первые результаты группового этапа главного клубного кубка Европы
Лига Чемпионов — первые результаты группового этапа главного клубного кубка Европы Андрій Твердохліб
Вчора 14:37 1113
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:05 3894
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 10:10 1219
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:19 Навколо спорту Ярмоленко, ми з тобою! Колеги записали відеопривітання з днем народження. ВІДЕО 4
14:16 Блог Такий Арсенал ви не бачили давно: фантастична комбінація від канонірів. ВІДЕО 23
14:12 Теніс Світоліна - Плішкова: пряма онлайн-трансляція 1449
14:03 Блог Королю футбола Пеле - 89! ВІДЕО 263
13:57 Футбол Юнацька Ліга УЄФА: Шахтар у більшості не втримав перемогу над МанСіті 177
13:34 Футбол Кононов і Скрипник можуть очолити Спартак 720
13:18 Теніс Букмекери не вірять в успіх Світоліної в матчі з Плішковою 636
12:56 Теніс Тренер Світоліної: В Еліни трохи паморочилося в голові 353
12:44 Бокс Стало відомо, хто покаже бій Дерев'янченка в Україні 456
12:35 Футбол Гвардіола співав дифірамби Фонсеці напередодні матчу 199
11:57 Теніс Возняцкі зіграє з Квітовою на підсумковому турнірі WTA 435
11:38 Бокс Льюїс хотів битися з обома Кличками 557
11:06 Футбол Юнацька Ліга УЄФА. Шахтар — МанСіті: стартові склади команд 417
10:54 Футбол Юнацька Ліга УЄФА: де дивитися матч Шахтар — Манчестер Сіті 319
10:38 Футбол Ярмоленко відсвяткує день народження вдома 780 1
10:27 Бокс Ломаченко: Потрібно народитися з Лома-чіпом 570
10:19 Теніс Світоліна зіграє з Плішковою на підсумковому турнірі WTA 473
10:00 Футбол Майкон: Це важливий матч у серйозному змаганні 378
09:57 Блог Найкращі голи, блискавичні фінти та вишукані передачі Андрія Ярмоленка. ВІДЕО 396
09:52 Футбол Хачеріді: Для мене Динамо — №1 998
09:29 Футбол Вест Гем назвав час відновлення Ярмоленка після травми 1259
09:23 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 9850
09:18 Баскетбол Михайлюк став одним з найкорисніших гравців Лейкерс у НБА. ВІДЕО 665
09:06 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 64853
08:58 Футбол Арсенал здолав Лестер в АПЛ. ВІДЕО 631

Королю футбола Пеле - 89! ВІДЕО

Сьогодні 14:03 Максим Буйдин 263 0
Королю футбола Пеле - 89! ВІДЕО
Пеле

Сьогодні 23 жовтня легенді Сантоса та збірної Пентакампеонів Пеле виповнилося 78 років.

Зірка бразильця виблискувала протягом 15 років. За свою футбольну кар'єру Пеле спроміглся забити 1289 голів та стати найбільш результативним гравцем в історії збірної Бразилії - 77 м'яч! Крім того, він тричі тримав кубок чемпіонатів світу надо свою головою.

Нагадаємо, що 89 років тому народився славетний голкіпер Лев Яшин.

У цей же день народився один із найкращих українських гравців Андрій Ярмоленко.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()