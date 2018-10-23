Королю футбола Пеле - 89! ВІДЕО

Сьогодні 23 жовтня легенді Сантоса та збірної Пентакампеонів Пеле виповнилося 78 років.

Зірка бразильця виблискувала протягом 15 років. За свою футбольну кар'єру Пеле спроміглся забити 1289 голів та стати найбільш результативним гравцем в історії збірної Бразилії - 77 м'яч! Крім того, він тричі тримав кубок чемпіонатів світу надо свою головою.

Нагадаємо, що 89 років тому народився славетний голкіпер Лев Яшин.

У цей же день народився один із найкращих українських гравців Андрій Ярмоленко.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua