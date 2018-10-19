5 років тому Арсенал забив неймовірний гол Норвічу. ВІДЕО

19 жовтня 2018-го року Арсенал зустрічався з Норвічем у рамках АПЛ. Тоді перемогу з рахунком 4:1 здобули каноніри.

Матч увійшов в історію завдяки голу Джека Вілшира після фантастичної розпасовки від партнерів.

Нагадаємо, що півзахисник Зеніта Леандро Педраса забив незвичайний гол на тренуванні збірної Аргентини.

Також повідомлялося, що Маліновський виві Україну вперед у матчі з Чхією гарним ударом з-за меж штрафної.

Джерело - Чемпіон.

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