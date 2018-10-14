Роналду молодший знову приголомшив академію Ювентуса. ВІДЕО

Кріштіано Роналду молодший, знову забив неймовірний гол за молодіжну команду Ювентуса.
Батько юного таланта, Кріштіану Роналду, опублікував відео голу у своєму Instagram.
Спочатку Кріштіану молодший, забив класний гол завдяки дриблінгу, майже завівши м'яч у ворота.
А потім дальнім пострілом вразив ворота суперників.
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Нагадаємо, Роналду молодший фантастично дебютував за Ювентус.
Джерело - Чемпіон.
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