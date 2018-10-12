Слава Україні: 7 років тому Шелестюк став чемпіоном світу. ФОТО

Сім років тому Тарас Шелестюк став чемпіоном світу з боксу, у фінальному поєдинку перемігши казаха Серіка Сапієва (16:10).

Увесь бій пройшов за переваги українця і як наслідок довгоочікувана перемога.\

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Ось що написав сам Тарас з приводу перемоги:

"7 років тому я став Чемпіоном Світу! Це був незабутній момент в моєму житті! Слава Україні!"

Чемпіон вітає видатного українського боксера та пропонує пригадати фінальний бій ЧС-2011.

Джерело - Чемпіон.

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