Слава Україні: 7 років тому Шелестюк став чемпіоном світу. ФОТО

Сім років тому Тарас Шелестюк став чемпіоном світу з боксу, у фінальному поєдинку перемігши казаха Серіка Сапієва (16:10).
Увесь бій пройшов за переваги українця і як наслідок довгоочікувана перемога.\
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Ось що написав сам Тарас з приводу перемоги:
"7 років тому я став Чемпіоном Світу! Це був незабутній момент в моєму житті! Слава Україні!"
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It was an unforgettable moment in my life, 7 year ago I became a World Champion!Glory Ukraine! 7 лет назад я стал Чемпионом Мира! Это был незабываемый момент в моей жизни! Слава Украине! • #worldchampion #Shelestyuk #iamTARAS #teamShelestyuk #baku #azerbaijan #boxing #aiba #amateur #victory #glory #ukraine #smile #kazakhstan #seriksapiyev #goat #respect #hardworkpaysoffs #Шелестюк #чемпионмира #бокс #баку #азербайджан #киев #украина #славаукраине #победа #гордостьстраны #казахстан #львов
Чемпіон вітає видатного українського боксера та пропонує пригадати фінальний бій ЧС-2011.
Джерело - Чемпіон.
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