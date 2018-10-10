Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 18. ФОТО + ВІДЕО

Сьогодні 10 жовтня 18 років виповнилося українській дзюдоїстці Дар'ї Білодід виповнилося 18 років.

Ім'я українки прогриміло на весь світ після того, як у фіналі чемпіонату світу Дар'я перемогла японку Фуну Тонакі. Це досягнення піддалося їй у 17 років і 11 місяців, що автоматично зробило її наймолодшою чемпіонкою світу.

Давайте згадаємо як це було:

Крім того Дар'я дуже гарна дівчина, що можна прослідкувати у її Instagram.

Нагадаємо, що Білодід стрімко увірвалася в Топ-10 найпопулярніших українських спортсменів.

Також, українка очолила світовий рейтинг.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua