Від страйкера до "балабола": Ібрагімовичу - 37. ВІДЕО

Сьогодні 3 жовтня шведському нападнику Лос-Анжелес Гелексі Златану Ібрагімовичу виповнилося 37 років.

За свою кар'єру зірковий скандинав назбирав аж 30 командних трофеїв, змінив 9 команд, написав власну автобіографію та забив 370 голів.

Саме фантастичні голи Златана піднесли його до алеї футбольної слави.

Однак, справжньою візитівкою шведа стали його гучні висловлювання:

"Без мене на чемпіонаті світу нема на що дивитися" - осінь 2013 року, коли Швеція не поїхала в Бразилію.

"Залишуся в ПСЖ, якщо Ейфелеву вежу замінять моєю статуєю" - весна 2016-го, коли Златан оголосив, що точно поїде з Парижа.

"Можу бігати і робити все, що робить лев" - осінь 2017 після відновлення від травми.

"Що я їй купив? Нічого. У неї вже є я" - Златан про подарунок для своєї жінки.

"Якщо я не знайду нічого пристойного, то просто куплю готель" - Златан про придбання житла в Парижі.

"Я можу грати на одинадцяти позиціях, тому що хороший гравець може грати на будь-якому місці" - Златан, коли його запитали про позиції, на яких він може зіграти.

"Ймовірно, це була моя остання спроба зіграти на чемпіонаті світу зі своєю збірною. Одне можна сказати напевно: без мене там нема на що дивитися, так що можете не чекати матчів" - Златан висловився після програшу збірній Португалії і невиходу на чемпіонат світу 2014 року.

Нагадаємо, що футболіст випив пива зі стакана, який кинули з трибун.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua