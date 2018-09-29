Гімнаст який підкорив увесь світ - Верняєву-25

Сьогодні, 29-го вересня Олімпійському чемпіону та Чемпіону світу Олегу Верняєву виповнюється 25 років.
Українець виграв у спорті все, що тільки можна, а також він став найкращим спортсменом України в 2016.
Зовсім нещодавно Верняєв повернувся у спорт після операції і вже здобув медалі Кубку світу.
Нагадаємо, сьогодні свій день народження святкує Андрій Шевченко.
Також, Коноплянці виповнилося 29.
Джерело - champion.com.ua.
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