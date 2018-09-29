Гімнаст який підкорив увесь світ - Верняєву-25

Сьогодні, 29-го вересня Олімпійському чемпіону та Чемпіону світу Олегу Верняєву виповнюється 25 років.

Українець виграв у спорті все, що тільки можна, а також він став найкращим спортсменом України в 2016.

Зовсім нещодавно Верняєв повернувся у спорт після операції і вже здобув медалі Кубку світу.

Нагадаємо, сьогодні свій день народження святкує Андрій Шевченко.

Також, Коноплянці виповнилося 29.

Джерело - champion.com.ua.

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