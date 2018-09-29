Головний балагур українського футболу: Коноплянці - 29. ФОТО. ВІДЕО

Сьогодні, 29 вересня, лідер збірної України та Шальке, Євген Коноплянка святкує 29-ий день народження.

Коно, завжди виділявся своїм почуттям гумору. Останніьою жертвою "приколу" виявився Артем Федецький.

Розпочав свій шлях у футболі Євген ще у 2006-у році в Дніпрі.

За цей час він провів 157 матчів і забив 35 голів.

Після низки скандалів Коноплянка зміг вирватися в Європу. Першою європейською командою Євгена стала Севілья.

За андалусійців Коно провів 32 матчі і забив 4 голи.

За цей короткий період зміг закохати у себе фанатів Севільї та навіть стати найкращим гравцем матчу проти Реалу.

Через два роки Коноплянка перебрався в Шальке, де мав не постійне місце в основі та суперечки з тренером.

Все йшло до зміни клубу, але німецький клуб змінив тренера, а Коноплянка став лідером команди.

Звісно не можна забувати і про виступи Коно за збірну.

Євген пройшов через усі молодіжні збірні, а у 2010 вже почав виступати за першу команду.

За час виступів за національну команду Коноплянка приніс багато користі, але у серцях фанатів назавжди залишися неймовірний гол Коноплянки у ворота збірної Англії на Вемблі.

Нагадаємо, команда Коноплянки закріпилася на дні Бундесліги.

Також, тренер Шальке похвалив Коноплянку.

Джерело - champion.com.ua.

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