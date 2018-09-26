Історія "євротуру" від Ломаченка Та Усика. ВІДЕО

Нещодавно українські чемпіони Василь Ломаченко та Олександр Усик завітали до Лондона.

У столиці Великобританії боксери відвідали двобій між Ентоні Джошуа та Алєксандром Повєткіним, зустрілися з промоутером майбутнього суперника Усика Едді Гірном, дали інтерв'ю та просто розважилися.

Відео та фотографії з лондонської "екскурсії" спортсменів з'явилися в Instagram.

Одразу ж по приїзду в Лондон, Усик із командою відправилися на перемовини з промоутером Тоні Белью Едді Гірном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) 21 Сен 2018 в 3:08 PDT

Пізніше Олександр нарешті отримав довгоочікуваний пояс абсолютного чемпіона крузервейту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔥Limited idition🔥 Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) 22 Сен 2018 в 10:51 PDT

Під час бою між Поветкіним та Джошуа з'явилася рзонансна фотографія, де останній зустрівся поглядом з Усиком.

Як відомо, після даного бою, сталася дуель поглядів між Белью та Олександром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #usykbellew #boxing #champion Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) 23 Сен 2018 в 12:50 PDT

Не забули Ломус завітати до Манчестера, де зустрілися з захисником Манчестер Сіті Олександром Зінченко.

Родзинкою "турне" стали прогулянки по місту королеви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #LomUs на прогулке🚶‍♂️🕺🚶‍♂️ Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) 23 Сен 2018 в 9:07 PDT

Не обійшлося без звичних позувань та жартів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🤣😂🤣😂 я у мамы модник🕺 @usykaa Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) 23 Сен 2018 в 10:09 PDT

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Джерело - Instagram.

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