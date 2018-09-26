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Історія "євротуру" від Ломаченка Та Усика. ВІДЕО
Василь Ломаченко та Олександр Усик

Нещодавно українські чемпіони Василь Ломаченко та Олександр Усик завітали до Лондона.

У столиці Великобританії боксери відвідали двобій між Ентоні Джошуа та Алєксандром Повєткіним, зустрілися з промоутером майбутнього суперника Усика Едді Гірном, дали інтерв'ю та просто розважилися.

Відео та фотографії з лондонської "екскурсії" спортсменів з'явилися в Instagram.

Одразу ж по приїзду в Лондон, Усик із командою відправилися на перемовини з промоутером Тоні Белью Едді Гірном.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17)

Пізніше Олександр нарешті отримав довгоочікуваний пояс абсолютного чемпіона крузервейту.

 
 
 
 
 
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🔥Limited idition🔥

Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17)

Під час бою між Поветкіним та Джошуа з'явилася рзонансна фотографія, де останній зустрівся поглядом з Усиком.

Як відомо, після даного бою, сталася дуель поглядів між Белью та Олександром.

 
 
 
 
 
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🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #usykbellew #boxing #champion

Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17)

Не забули Ломус завітати до Манчестера, де зустрілися з захисником Манчестер Сіті Олександром Зінченко.

Родзинкою "турне" стали прогулянки по місту королеви.

 
 
 
 
 
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#LomUs на прогулке🚶‍♂️🕺🚶‍♂️

Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17)

 
 
 
 
 
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Видимо что то важное обсуждают😉🤗 #LomUs #loma #usyk17 #boxing #sport #toprank #wbo #wbc #ibf #wba

Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17)

Не обійшлося без звичних позувань та жартів.

 
 
 
 
 
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🤣😂🤣😂 я у мамы модник🕺 @usykaa

Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17)

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Джерело - Instagram.

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