Історія "євротуру" від Ломаченка Та Усика. ВІДЕО

Нещодавно українські чемпіони Василь Ломаченко та Олександр Усик завітали до Лондона.
У столиці Великобританії боксери відвідали двобій між Ентоні Джошуа та Алєксандром Повєткіним, зустрілися з промоутером майбутнього суперника Усика Едді Гірном, дали інтерв'ю та просто розважилися.
Відео та фотографії з лондонської "екскурсії" спортсменів з'явилися в Instagram.
Одразу ж по приїзду в Лондон, Усик із командою відправилися на перемовини з промоутером Тоні Белью Едді Гірном.
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Пізніше Олександр нарешті отримав довгоочікуваний пояс абсолютного чемпіона крузервейту.
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Під час бою між Поветкіним та Джошуа з'явилася рзонансна фотографія, де останній зустрівся поглядом з Усиком.
Як відомо, після даного бою, сталася дуель поглядів між Белью та Олександром.
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Не забули Ломус завітати до Манчестера, де зустрілися з захисником Манчестер Сіті Олександром Зінченко.
Родзинкою "турне" стали прогулянки по місту королеви.
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Видимо что то важное обсуждают😉🤗 #LomUs #loma #usyk17 #boxing #sport #toprank #wbo #wbc #ibf #wba
Не обійшлося без звичних позувань та жартів.
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Джерело - Instagram.
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