Під*си бл*ть: Суркіс нецензурно обізвав своїх гравців, а ахметівські канали пробили чергове дно. ВІДЕО

Власник Динамо Ігор Суркіс дуже емоційно відреагував на пропущений другий гол команди від Астани в доданий арбітром час.

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У програмі Великий футбол вийшов черговий антидинамівський сюжет, у якому "журналісти" телеканалу інтепретували по губах власника Динамо не зовсім пристойні слова про власних гравців.

"Ну не під*си бл*ть, під*си", - сказав Суркіс звертаючись до гендира клубу Чохонелідзе.

У свою чергу слід зазначити, що це вже не перший ганебний випад телеканалів Футбол на адресу, як Динамо в цілому, так і Суркіса особисто.

Нещодавно Чемпіон писав про ганебний сюжет ахметівських телеканалів про так звану "Шубну справу".

Джерело - Чемпіон.

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