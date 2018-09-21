Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО

Показники швидкості півзахиснкиа збірної України та лондонського Вест Гема Андря Ярмоленка у FIFA19 мають бути вищими.

Із такою претензією спортсмен звернувся до розробників футбольного симулятору.

"EA Sports, я дуже злий! Чому моя швидкість - 73? Так, я не найшвидший, але не 73 ж. Може, 80 - це нормально", - сказав Андрій, відповідаючи на питання фанатів Вест Гема в Instagram.

Нагадаємо, що Ярмоленко завітав у роздягальню Ворскли після гри з Арсеналом.

Раніше повідомлялося, що Пеллегріні знову похвалив Ярмоленка.

Джерело - SportArena.

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