Звабливі Кіченок та неймовірна Костюк: тенісистки спробували себе в ролі моделей. ВІДЕО

Українські тенісистки Марта Костюк та сестри Кіченок пройшлися по вулиці, ноче по модельному подіуму.

Відео перформансу виклала у своєму Instagram Людмила Кіченок.

"Я просто переглядала відео на своєму телефоні і знайшла це", - прокоментувала свій допис тенісистка.

Нагадаємо, що Козлова вдало стартувала на турнірі в Китаї.

Раніше повідомлялося, що Світоліна вразила фотографіями з тренування на березі Карибського моря.

Джерело - Instagram.

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