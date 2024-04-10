Головне
Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 1515
Атлетико мінімально переміг Боруссію в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 380
Дніпро взяв реванш у Черкаських Мавп у другій півфінальній грі Суперліги
Вчора 19:47 1961
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло
Вчора 17:56 21865 4
Затинка Динамо з присмаком фатальності: підсумки 23 туру УПЛ
Вчора 14:30 493
Марченко, слідом за одиночним розрядом, пробився в 1/4 фіналу ще й парного турніру в Пусані
Вчора 12:30 585
Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 11:00 2060 2
Дерев’янченко проведе поєдинок в андеркарді Хейні - Гарсія
Вчора 10:49 313
Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC
Вчора 09:51 335
Марченко пробився до 1/4 фіналу на "челенджері" в Пусані
Вчора 08:58 317
Прямі трансляції
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 16:30 277
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 02:46 212
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 01:33 346
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 00:56 211
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 924

Лідер збірної України зібрав понад 453 тисячі гривень на ЗСУ

Вчора 23:11 133 0
Лідер збірної України зібрав понад 453 тисячі гривень на ЗСУ
#Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Український біатлоніст Дмитро Підручний взяв участь у проєкті благодійного фонду "Повернись живим", зібравши понад 453 тисячі гривень на амуніцію та спорядження снайперів. 

Про це спортсмен повідомив у своєму Instagram. 

"За майже 4 місяці збору ми з вами зібрали 453 663,88 грн. Вдячний кожному, хто закинув бодай 1 гривню. Усі, хто долучився, зробив вагомий внесок у перемогу", — написав Підручний. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що до наступної зимової Олімпіади Дмитро готуватиметься індивідуально

Також напередодні чоловіча збірна отримала нового головного тренера.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 21894
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло 21865 4
Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати 26779 2
Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті 22130 4
Матч під звуки вибухів і польоту ракет: суворі реалії аматорського футболу Харкова Матч під звуки вибухів і польоту ракет: суворі реалії аматорського футболу Харкова 6278 2
Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг 2060 2
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118121
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362279 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36698 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61492
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65093 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48291 1