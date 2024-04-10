Джерело - Чемпіон.

Український біатлоніст Дмитро Підручний взяв участь у проєкті благодійного фонду "Повернись живим", зібравши понад 453 тисячі гривень на амуніцію та спорядження снайперів.

Про це спортсмен повідомив у своєму Instagram.

"За майже 4 місяці збору ми з вами зібрали 453 663,88 грн. Вдячний кожному, хто закинув бодай 1 гривню. Усі, хто долучився, зробив вагомий внесок у перемогу", — написав Підручний.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що до наступної зимової Олімпіади Дмитро готуватиметься індивідуально.

Також напередодні чоловіча збірна отримала нового головного тренера.