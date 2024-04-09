Про Блашко, відсутність Прими і втрату квоти чоловічою збірною: Крулько відповів на запитання журналістів

Джерело - Чемпіон.

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько відповів на запитання журналістів у межах пресконференції за підсумками сезону-2023/24.

— ...Ми їх будемо забезпечувати всім необхідним і в нас є, до речі, люди, які люблять біатлон, які поруч з біатлоном, вони готові підтримати в тому числі фінансової та меценатської роботи цієї команди. Ми це будемо також заохочувати, щоб якомога більше людей готові були долучатися до біатлону, як спонсори. Тут буде і Федерація, і допомога меценатів.

— Маєте на увазі, що і від федерації, і від меценатів будуть отримувати гонорари?

— Ні, я це не маю на увазі. Я про те, що ми знайшли правильний формат, який забезпечить цю роботу. Безперечно, безкоштовно ніхто працювати не буде, але питання гонорарів нехай залишиться конфіденційним між нами, федерацією і тими тренерами, яких ми залучаємо.

— Ви самі так говорите, що будуть меценати. Тому питання тільки в розумінні відповіді, бо це не зовсім зрозуміло. В принципі, про гонорари навіть не йшлося, просто питання в тому, чи він працює суто з Підручним, але йому ж треба співвідноситися з тренерським штабом. Як це буде відбуватися? Чи вони суто працюють вдвох і з тренерським штабом не співвідносяться?

— У нас є досвід, коли Юлія Джима вже не перший сезон перебуває на самопідготовці, це нормально. Більше того, я вам скажу, що світовий досвід показує найкращі національні збірні, коли спортсмени готуються не так як у нас, на зборах в національній команді, вони готуються у своїх клубах. Потім відбираються в національних командах, потрапляють і вже на змаганнях виступають у відповідних командах з тренерським штабом, який визначає Національна Федерація біатлону. Так це відбувається. У нас ситуація трохи інша, ніж у інших збірних, але ця форма роботи вона допустима і може давати добрий результат. Тому, я хочу сказати, що Федерація біатлону допоможе організаційно в тому, щоб всі збори, які необхідні, відбулися у Дмитра Підручного. По тому плану, який вони затвердять зі своїм тренером, але все, що стосується виступів на етапах Кубка світу та відборах, це вже Дмитро буде виступати в рамках національної збірної, ніяк інакше.

— Рішення буде ухвалювати головний тренер збірної?

— Безумовно. У нас існує і буде існувати спортивний принцип, а він полягає в тому, що ті, хто відібралися, ті і беруть участь. Це спорт високих досягнень, тут не може бути виключно за старі заслуги. Тут повинен бути результат. Але я вам скажу, що Дмитро і цей сезон завершив лідером нашої збірної, тому в мене немає сумнівів з приводу того, що він буде у нас основним командним гравцем, який буде показувати найкращі результати в наступному сезоні.

— Немає Артема Прими у складі, в чому причина?

— У нас він є у складі спортсменів, безумовно, але я вам хотів би сказати, що Артем Прима звертався до мене з приводу того, що вже вік, який ставить перед ним особисто запитання стосовно того, чи продовжувати йому спортивну кар’єру. Він планує залишатися в біатлоні, він залишиться в біатлоні. Я хочу сказати стосовно Артема, що це неймовірно працьовитий, відповідальний та порядний спортсмен, я хочу сказати про нього лише добрі слова, по його відношенню до роботи. Безумовно, ми не можемо нікого ні до чого змусити, але поживемо - побачимо. Артем залишається, як спортсмен у національній команді з біатлону, але стосовно його подальших виступів - ми це питання вирішимо в найближчі тижні.

— З приводу Дар’ї Блашко. На початку сезону вона була у складі збірної, але потім була серйозна хвороба. Чи будуть її долучати і що з нею сталося, чому вона без міжнародної арени?

— Я думаю, що Микола Миколайович (Зоц – прим. ред.) ще дасть свою оцінку. Я вам скажу, що я нещодавно мав зустріч з Дашею Блашко, вона остаточно для себе, я думаю, рішення ще ухвалить, але поки що можу сказати, що на цей момент у неї є бажання відпочити від біатлону. Це її особисте бажання, ми створили для неї умови для тренування, але, очевидно, що здоров’я. Спорт високих досягнень, з одного боку, тримає спортсменів у доброму здоров’ї, але травми накопичуються та не дозволяють виступати на відповідному рівні.

— На заключних етапах спортсмени нарікали на лижі. Як пропонуєте вирішити це питання?

— Дійсно, зміна в тому, що зараз використовуються засоби для підготовки лиж без торві(??). Вона торкнулася не лише нашої команди, а й інших. Хтось з цього швидше виходить і пристосовується, хтось довше. Я хочу сказати, що ми думаємо над тим, яким чином посилити нашу сервісну команду. Я вже можу оголосити, що ми долучаємо до роботи нашої сервісної команди Сергія Семенова, нашого відомого спортсмена, володаря Малого Кришталевого глобусу в індивідуальних гонках. І він виявив сам бажання в цьому напрямку розвиватися і ми знаємо, що Сергій Семенов має добрі контакти з тими компаніями, які виробляють ці засоби для підготовки лиж. Він володіє іноземними мовами, тому проблем не буде з мовним бар’єром і також він, як професійний спортсмен, зможе тестувати лижі, порошки, знаходити щось нове саме у літній період. На жаль, наша сервісна команда, яка перебуває в Україні, може виїжджати та долучається тоді, коли настає період катки та перших етапів. А роботу, яку треба провести влітку, тут ми відстаємо. Тому долучаємо Семенова якраз на цю функцію та сподіваємося, що він зможе все, що є найбільш сучасне сфері підготовки лиж, підібрати і до нашої національної команди. Так що ми мажмо нового командного гравця у сервісній частині.

— Тобто він має десь і досліджувати ринок нових засобів?

— Саме так, а також вести постійні перемовини, пропонувати щось нове. Саме на цій функції ми його бачимо.

— Ви зазначили, що зараз у збірній відбувається зміна поколінь. Наскільки налагоджена вертикаль юнаки-юніори-дорослі, чи є комунікація між тренерами різних команд?

— Відповідь на поверхні. Тому що, якщо ви подивитеся, а ми оприлюднимо склади чоловічої команди і жіночої, то ті, які будуть готуватися в команді А: 11- чоловіча, 13 - жіноча. Зверніть увагу, Степан Кінаш - перший сезон він виступає в дорослих, Віталій Мандзин ще юніор, який вже виступає за національну збірну, Богдан Барковський, Сергій Супрун. Я вже не кажу про те, що Антон Дудченко це теж молодь, але він вже кілька сезонів у збірній. Це чоловіча команда, яка буде готуватися з головним тренером Олександром Абдуловим. Це відповідь на ваше запитання, як налагоджена робота. На перші літні збори поїде команда в розширеному складі для того, щоб вони відчували, як б’ється серце всієї національної команди, відчували цей дух і включалися до роботи. Якщо вони по спортивному принципу створять конкуренцію нашим титулованим спортсменам, тоді я буду аплодувати їм і буду радий, що вони займають їхні місця. Тому що вони будуть виборювати власне місце у спорті високих досягнень.

І ми таке створюємо. Саме якраз ця вертикаль, яка в нас будується, має це завдання, коли є головний тренер - він дивиться не тільки на тих, хто братиме участь на Кубках світу, він дивиться на команду B, на юніорів, та має можливість робити заміни, без яких ми нікуди не підемо. Тим паче, у наступному сезоні до звичних змагань у нас ще додасться Всесвітня Універсіада. Нам потрібно готувати і туди команду, наших спортсменів, які є студентами. Очевидно, що частина також є представниками цих списків, які ми бачимо. Це саме стосується і жіночої збірної. До прикладу, Олена Городна, Олександра Меркушина, Лілія Стеблина, Тетяна Тарасюк, Ксенія Приходько. Це ж наші вчорашні юніори, навіть ще сьогоднішні, які вже долучаються до підготовки зі збірною України. Це якраз той момент, який є надзвичайно важливим. Якщо головний тренер зациклюється на роботі з шістьма спортсменами та не дивиться далі, то майбутнього у біатлону немає. Безперечно, наступний сезон буде більш збитий до підготовки до Олімпіади. Там вже буде менша команда, я так собі бачу.

Але головні тренери скажуть. Ці списки та цей підхід це не є рішення федерації, це бачення головних тренерів. Ми їм довіряємо, не втручаємося у тренерський процес, не виставляємо, хто повинен бігти та на якому етапі. Це не наша функція роботи. Наше завдання, як федерації, створити умови та забезпечити всім необхідним. Завдання тренерів - займатися тренерською роботою. Тому що, якщо я, як президент федерації, почну головному тренеру розповідати, хто та де має бігати, кого ставити в команді, то це означає, що мені потрібно ставати тренером, а не бути президентом федерації. Тому в нас є повна довіра, Микола Миколайович може підтвердити, що у сезоні, який пройшов, який ми разом попрацювали, в нас не було жодного етапу чи гонки, де федерація щось нав’язувала головному тренеру. І так буде надалі. Кожен повинен якісно виконувати свою роботу. Тоді буде порядок та результати.

— Ви неодноразово озвучували тези щодо орієнтації на власні кадри і сьогодні вперше за останні 9 років ви призначили цілковитий український тренерський штаб. Чи означає те, що в майбутньому ви не плануєте залучати іноземних спеціалістів?

— Насправді це нічого не означає. Тому що життя воно таке, коли ми не можемо загадувати наперед. А ви, як журналісти, маєте дуже добру інституційну пам’ять. Ви пам’ятаєте все, що було колись сказано і потім це піднімаєте. Тому я хочу сказати таку річ: я мрію про те, щоб українські команди тренували українські тренери. Щоб вони бачили у цьому перспективу та мріяли одного дня очолити національну команду. І саме через це, якщо ви побачите тренерські склади, які будуть працювати з Миколою Миколайовичем Зоцем і з Надією Олександрівною, ви помітите, що з нею будуть два молоді тренери, які працювали з юніорами.

Це Дмитро Івасенко і Артюх. Ми будемо на них дивитися стосовно того, як вони здобувають досвід, як працюють, навчаються. Тому що стати тренером ще потрібно навчитися, як психолог, мотиватор, людина, яка здатна комунікувати зі спортсменами та приділяти їм увагу. Тому що спортсмен може іноді стрибнути вище своєї голови, але завдання тренера якраз підібрати правильні слова, щоб він це зробив. Я хотів би, щоб з нашими командами працювали українські тренери. Якщо у нас будуть такі, які зможуть на цьому рівні виконувати цю функцію, так буде в майбутньому. Якщо ми зрозуміємо, що нам потрібне підсилення іноземними фахівцями, ми будемо це робити. Нічого нового ми не придумаємо, але шлях, який ми взяли, що серед спортсменів у нас не може бути легіонерів - ми його будемо дотримуватися і будемо покладатися на власні сили. Це ж стосується і тренерів.

Нам потрібно виховати нову молоду плеяду висококласних фахівців. Ми створимо для них такі умови, адже ми відправляємо усі наших тренерів на навчання, семінари, щоб вони здобували досвід. Все залежить від них. Якщо сидіти і замкнутися в собі в тому, що ти знаєш, то шляху вперед не буде. Вони мусять вивчати всі передові технології, просити нас допомагати їм. Якщо вони самі цього будуть хотіти, куди нам шукати іноземців? У нас будуть висококласні свої, тобто це означає готувати своїх для роботи за кордоном. Нам потрібно з-за кордону позбирати всіх, які працюють, і залучити до нашої команди. І тоді дати їм можливість показати, що вони мають це право робити. Я так налаштований і думаю, що ми будемо в цьому напрямку рухатися.

Я лише додам, що не буде перемог на юніорських змаганнях, якщо ми не будемо підпускати молодь до дорослої команди. Той досвід, який вони там отримують, їм потім дає можливість приходити і зі своїми однолітками показувати найвищий клас, тому що вони вже на іншій сходинці у своєму професійному розвитку. І я хочу сказати, що Віталій - це дуже перспективний та класний спортсмен. У нього велике майбутнє в біатлоні. І головне, у нього є бажання, я бачу по очах, що це того пошиву люди, які мріють бути на п’єдесталі пошани на Олімпійських іграх. У нього буде все добре, а де він буде виступати, я думаю, що вирішить команда. Бо всі ми - командні гравці. Якщо команда вважатиме, що зараз краще зробити так, значить так потрібно. Спортсмен буде намагатися зробити все якнайкраще та показати хороший результат там, де йому буде довірено. Так формується професіоналізм.

— Як відомо, чоловіча команда втратила квоту, перед головним тренером стоїть завдання повернути її?

— Власне, я вам можу сказати, що, коли ми почали готуватися до попереднього сезону, то в нас було завдання мінімум - втримати квоту в 5 спортсменів і бути в десятці. На жаль, не вдалося це виконати, я на це дивлюся як на випадковість, не як на систему. Тому що в нас чоловіча команда дуже сильна, вона не повинна боротися за десятку, а за шістку. Я переконаний в тому, що на наступний сезон ми повернемося у квоту в 5 спортсменів. Давайте будемо чесними перед собою, дві збірні, представники країн-агресорів - Росія та Білорусь, яка їх підтримує, вони не беруть участі. Якби вони були, на якому б ми були місці? Тому, я вважаю, що наше законне місце і чоловічої, і жіночої команди, в десятці. А взагалі, за потенціалом, ми маємо боротися за вищі.

— У минулому сезоні Юлія Джима готувалася окремо з чоловічою командою. Яка її доля зараз, з ким вона буде продовжувати підготовку? Також з приводу Надії Бєлової, вона 5 років не була тренером, чи не вбачаєте якихось ризиків?

— Іноді перерва дає можливість набрати повні легені для того, щоб видати найкраще, що може бути. Я насправді переконаний у професіоналізмі Надії Олександрівної і те, що вона зможе підготувати нашу чоловічу команду на найвищому рівні. Більше того, вона ніколи з біатлону не випадала, вона завжди була поруч, уважно слідкувала і коли ухвалювала рішення, чи погодитися на нашу пропозицію, очевидно, зважувала всі за і проти. Стосовно Юлії Джими, вона вже певний час працює на самопідготовці, ця форма їй підходить. Це підходить і нашому головному тренеру, вони мають чудову комунікацію між собою. Джима готується до сезону і має дуже хороших емоційний настрій, я з нею спілкувався, вважаю, що вона в хорошій психологічній формі для того, щоб готуватися до нового сезону. Ми на неї розраховуємо.

— Важко не погодитися з вашою тезою про те, що наше місце у топ-10, але якщо раптом станеться так, що якась з команд не зможе виконати норму, не зможуть вибороти квоту в 5 спортсменів, чи варто тренерам в олімпійському сезоні хвилюватися за своє місце на чолі команди?

— Я думаю, що наші тренери в олімпійському сезоні настільки досвідчені, що їм вже немає за що хвилюватися. Вони своє слово вже сказали у великому спорті. Ми їм бажаємо тільки успіху і віримо в них. Я хотів би, щоб цей склад готував нашу команду до ОІ, такі у нас є домовленості. Мені здається, що немає таких тренерів, які не мають амбіцій, тому питання нашого потрапляння в топ-10 навіть не повинно обговорюватися, це має бути фактом. Хоча, інші команди не стоять на місці, вони зростають. Бачимо, що невеликі країни ростуть, тому конкуренція зростає і треба витримувати.

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