Підручний індивідуально готуватиметься до Олімпіади-2026

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний готуватиметься до Олімпійських ігор-2026 за індивідуальною програмою під керівництвом екстренера національної команди Юрая Санітри.

Про це біатлоніст повідомив у коментарі XSport.

"Звернувся до Івана Крулька (президент Федерації біатлону України - прим.) і дякую, що він мене почув. Ми мали хороший діалог і багато спілкувалися з приводу вибору тренера. Прийшли до згоди, що мені за 8 років багато чого вдалося і є налагоджена певна схема роботи. Попри травми, які у мене були, за ці два роки ми все одно знаходили можливості тримати досить пристойний рівень. Ми дійшли згоди, що я продовжу роботу з Юраєм Санітрою на ці два роки до Олімпіади, щоб не ламати цю систему, яка у нас з ним вибудована.", – сказав Підручний.

Санітра очолював чоловічу збірну України з 2016 року. У березні Федерація біатлону України вирішила не продовжувати з ним контракт. Його замінить колишня біатлоністка Надія Білова.

Нагадаємо, перед стартом сезону 2023/24 Підручний зламав руку, після чого довгий час проходив реабілітацію. Попри це він став найкращим серед українців загальному заліку Кубка світу (38-ме місце). Найкращим результатом сезону стало 10 місце у спринті на етапі в Кенморі.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо (6-22 лютого 2026 року).