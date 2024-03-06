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Індивідуальні гонки Кубку IBU в Обертілліасі перенесли через негоду

Сьогодні 11:25 92 0
Індивідуальні гонки Кубку IBU в Обертілліасі перенесли через негоду
#Кубок IBU

Джерело - Чемпіон.

Чоловічу та жіночу індивідуальні гонки на заключному етапі Кубку IBU з біатлону, який триває в австрійському Обертілліасі, перенесли.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів.

Старти були скасовані через сильний снігопад та дощ.

Завтра, 7 березня, відбудуться короткі індивідуальні гонки. Початок жіночої об 11:30, чоловічої - о 15:15 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України фінішувала шостою в змішаній естафеті на етапі Кубку IBU.

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