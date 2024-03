Чоловічу та жіночу індивідуальні гонки на заключному етапі Кубку IBU з біатлону, який триває в австрійському Обертілліасі, перенесли.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів.

Старти були скасовані через сильний снігопад та дощ.

Завтра, 7 березня, відбудуться короткі індивідуальні гонки. Початок жіночої об 11:30, чоловічої - о 15:15 за київським часом.

Due to strong snowfall and rainfall forecast all day in Obertillach, the jury decided to reschedule both Individuals from Wednesday to Thursday and replace them with Short Individuals.



10:30 CET: Short Individual Women

14:15 CET: Short Individual Men



📷Deubert/IBU #biathlon pic.twitter.com/0YdpXicEsN