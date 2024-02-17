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"Слава Україні!": естонська біатлоністка — після історичного результату на ЧС

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"Слава Україні!": естонська біатлоністка — після історичного результату на ЧС

Джерело - Чемпіон.

Збірна Естонії досягла свого історичного результату на чемпіонаті світу з біатлону, посівши четверте місце у жіночій естафеті. За ходом гонки естонки лідирували на двох етапах.

Олександр Гливинський поспілкувався з двома представницями сенсаційної команди. Особливо приємними словами завершився коментар Йоханни Таліхярм.

Туулі Томінгас: "Ми всі у гарній формі зараз"

Сьогодні Ви здивували весь біатлонний світ. Хоча, можливо, для Вас це – не несподіванка і Ви готували її до цього чемпіонату?

Так, це справжнє божевілля, але ми усі у гарній формі у даний момент, на цьому чемпіонаті світу. Наше катання на лижах не є якимось сюрпризом, а ось те, що у нас немає штрафних кіл – ось це дуже добра річ! (сміється – ред.)

Бігти в одній групі з представниками команд-лідерів не є чимось особливим для Вас і не викликає особливо хвилювання, адже Ви – досвідчена біатлоністка…

Так, досвіду у мене вистачає (сміється - ред.) Тож бігти поруч із зірками не є чимось надзвичайним для мене.

На останньому етапі Естонія залишається у трійці лідерів – сподіваєтеся, напарниця втримає позицію?

Три дівчини зробили вражаючу роботу, сподіваюся Йоханна зможе втримати медальну позицію. Побачимо…

На жаль, Йоханна Таліхярм пропустила вперед представницю Німеччини й Естонія фінішувала на четвертому місці, однак цей результат усе одно залишається безпредметним успіхом для балтійської країни.

Йоханна Таліхярм:

Що ж, ви створили сенсацію сьогодні. Розкажіть, як вам це вдалося! Бачу, що Ви надзвичайно щасливі!

Це було шалено! Наші лижі котили по трасі дуже класно і дівчата виступали надзвичайно круто на перших трьох колах! Щодо мене, то я не нервувала: я намагалася не витрачати свою енергію на хвилювання, я прагнула перевести емоції у те, що це історичний день для нас – ми лідируємо на чемпіонаті світу в естафеті! Цього ніколи досі не траплялося! Ми тут найменша країні, представлена в естафетних перегонах з огляду на населення. І це – просто "крейзі": наше найкраще місце до цього часу було воьсме! Отож, до гонки це буа моя надія -  можливо ми знову будемо у ТОП-8! Це було б чудово! А зараз ми боролися за медалі! Це просто неймовірно!

Чи немає все ж таки розчарування, що не здобули медаль, адже були так близько?

Думаю, що це прийде пізніше. Просто зараз у мене немає слів. Звісно – медаль – це було б просто божевільне досягнення! Але ми беремо те, чого ми досягли і це значно більше, ніж ми могли б здобути!

Ви уже зробили історію для своєї країни!

Безумовно! Багато речей: Туулі Томінгас лідирувала у гонці, Сюзанн також, чого ніколи раніше не траплялося. ТОП-4 – це справді гарний день!

Це феноменально! Найтепліші вітання Вам з України і дуже дякуємо Вашій країні за постійну підтримку нас у важкий воєнний час!

Слава Україні!

- Героям слава!

Відео

Нагадаємо, збірна України в естафеті посіла 5-те місце. В неділю, 18 лютого, в Нове-Место відбудуться дві завершальні гонки - масстарти в чоловіків і жінок.

Вірер: "Після масстарту завершую сезон. Що далі – буде видно"

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