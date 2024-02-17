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Вірер: "Після масстарту завершую сезон. Що далі – буде видно"

Сьогодні 17:51 300 0
Вірер: "Після масстарту завершую сезон. Що далі – буде видно"
#Доротея Вірер

Джерело - Чемпіон.

Після жіночої естафети Доротея Вірер, як і обіцяла, оголосила про свої плани на майбутнє. Принаймні, на найближче. Остаточне рішення щодо кар’єри планує оголосити трохи згодом.

Доро, отож Ви казали про заяву два дні тому щодо своєї кар’єри, тож поділіться, що вирішили… 

Завтра буде мас-старт – моя остання гонка цього сезону, я не поїду на етапи Кубка світу до Осло, Штатів та Канади. Упродовж наступних тижнів я вирішу, що робитиму далі. Наразі у мене є новий проєкт і я дуже радію з цього – я поїду цього літа на Літні Олімпійські Ігри у Парижі. Буду спілкуватися з атлетами-олімпійцями під час Ігор, братиму інтерв’ю  – працюватиму для "Євроспорту" та "Діскавері". І це буде новий цікавий досвід! 

Отож, це завершення сезону, але не кар’єри, чи не так?

Ні, я вирішу упродовж наступних тижнів щодо кар’єри. 

Отож, це може бути певна пауза у кар’єрі, не остаточне прощання?

Мені зараз треба трохи відпочити (сміється. - ред.) 

Потрібні канікули, як ви казали…

Саме так! А тоді я поміркую й вирішу… 

У ситуації, коли ви берете паузу, лідером команди залишається Ліза Вітоцці, для якої це дуже успішний чемпіонат світу.  Якої думки Ви про прогрес Лізи, про її однозначний прогрес у результатах?

Ми усі дуже щасливі, бо це дуже важливо для Італії – здобувати медалі. На початку мундіалю ми були засмучені після змішаної естафети та спринту й почали жартувати, що жіночі змагання  – це чемпіонат Франції, а чоловічий – Норвегії (сміється. - ред.). Але, нарешті, ми здобули "золото" і я бачу, що тренери та сервісмени дуже задоволені.

Ліза – гарний новий лідер для команди?

Звичайно. У неї дуже гарний сезон, особливо після двох попередніх, які були відверто не найкращими. Я вважаю, що це добре, коли у команді є хтось, хто робить добрі результати для Італії, тому що, якщо у вас немає високих результатів для нації – це не дуже добре для командного духу й для біатлонної спільноти в Італії загалом. Тож ми завжди потребуємо когось, хто робить результат, виграє гонки й здобуває медалі. 

Що ж, побачимося тепер на Літній Олімпіаді у Парижі, чи ви знаєте, які види спорту висвітлюватимете?

Усі!

О, це непросто, бажаю Вам успіху у новій кар’єрі, Колего! До зустрічі!

Дякую, побачимося у Парижі!

Олександр Гливинський, для Чемпіона

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