Підручний розповів, що стало вирішальним чинником невдалого виступу в одиночній змішаній естафеті ЧС

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував свій виступ в одиночній змішаній естафеті на чемпіонату світу в Нове-Место, а також поділився очікуваннями від наступних гонок.

- Дмитре, із самого початку 3 додаткових патрони - як то кажуть, щось пішло не так. Що саме пішло не так?

- Десь, можливо, поспішив із тим останнім пострілом на лежці. Старався на першому колі під'їхати максимально близько до суперників, і цей останній промах та недобиття першим запасним, думаю, були одними з вирішальних у цій гонці, тому відразу ж відкинули мене досить далеко в пелотоні. І потім уся гонка вже проходила в режимі наздоганяння суперників, було важко покращити позиції.

- Звичайно, при такій щільності вже було складно потім виправити й Насті (Меркушиній - прим. ред.) ситуацію. Потім у тебе була одна чиста стрільба, а інша - із двома запасними, тобто в тебе було 5 запасних, а в Насті - 7. Все-таки багато, тут нічого додати, правда?

- Звичайно. Кожен запасний постріл - це близько 8-10 секунд. На такому короткому колі та з такими сильними суперниками вони вирішують дуже багато.

- Тут уже швидкість не грає ролі. Треба бути хіба метеором, щоби...

- (Перебиває) Або норвежцем...

- Хех, це правда. Ну що ж, треба перемикатися: тепер - естафета й масстарт. Ще дві гонки. На естафету тренери ще, мабуть, не визначилися зі складом? Які відчуття, думки?

- Я думаю, що я побіжу вже звичний для себе другий етап, але як вирішить тренер - я поки що не знаю.

- Як сьогодні траса взагалі, сніг?

- Сніг досить мокрий, +8-10 градусів. Він інший не може бути. Місцями трасу посипали, але сніг важкий, лижі не є надто швидкими, але це об'єктивно - у всіх такі лижі. Звичайно, що зусиль треба докладати більше, ніж на морозній трасі, але всі були в однакових умовах і лижі їхали досить добре.

- Це біатлон, тут нічого не буває гарантовано. Треба відходити і спробувати ще дати бій, ще дві гонки...

- Ну, будемо старатись показати хороші результати, але це ЧС - треба розуміти, що тут усі хочуть показати хороші результати й усі виставляють найсильніші склади на всі гонки.