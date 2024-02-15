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Вірер: "У суботу зроблю заяву щодо майбутнього"

Сьогодні 17:39 234 0
Вірер: "У суботу зроблю заяву щодо майбутнього"
#Доротея Вірер

Джерело - Чемпіон.

Відома італійська біатлоністка Доротея Вірер в інтерв’ю Олександру Гливинському пообіцяла зробити заяву щодо свого майбутнього.

— Як Ви зараз себе почуваєте після чотирьох хвороб, які спіткали Вас у цьому сезоні?

— Зараз краще, але, звичайно, я відчуваю, що пропустила дуже багато годин тренувань і чимало гонок, що дуже відчувається, особливо тут на чемпіонаті світу, а я до цього зовсім не звикла (сміється. - ред.) Та наразі я сфокусуюся на найближчих перегонах, а потім зроблю собі якісь канікули.

— Сподіваючись, що хвороби уже позаду, Ви плануєте взяти участь у решті гонок сезону?

— Ні, гадаю, у цю суботу після жіночої естафети, я скажу дещо про своє майбутнє, тож почекайте …

— Ось і цей момент, адже останнім часом Вас лише й питають про майбутнє…

— Так, щодня упродовж останніх двох років точно…

— Отож, нам слід приготуватися до Вашої заяви у суботу?

— Саме так, почекайте ще зовсім трохи...

Повне інтерв’ю з Доротеєю Вірер читайте пізніше сьогодні...

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