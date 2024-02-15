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Лесюк: Я не просто бачив перед собою Крістіансена і Дудченка, а й обігнав їх

Сьогодні 08:33 206 0
Лесюк: Я не просто бачив перед собою Крістіансена і Дудченка, а й обігнав їх
#Тарас Лесюк

Джерело - Чемпіон.

Тарас Лесюк прокоментував свій виступ в індивідуальній гонці чемпіонату світу з біатлону в Нове-Место.

- Тарасе, один є чистий рубіж. На інших, на жаль, не вдалося чисто відпрацювати. Чому? Як узагалі біглося, йшлося по дистанції? Поділися, будь ласка.

- З першого кола я був задоволений своїм фізичним станом, тим, як рухаюся по трасі, як підготовлені лижі. Я був дуже позитивно налаштований. Бачив суперників перед собою, наприклад, дуже сильного норвежця Крістіансена, нашого Антона Дудченка... Я їх міг не просто наздогнати - я їх обігнав і відривався, тобто дуже почував себе й лижі були готові. 

Хиба на першому рубежі? Не відмітив, куди і як був промах. Поїхавши вже на друге коло після першої стрільби, відчував дуже сильні проблеми. Таких проблем із литковим м'язом у мене ще не було - дуже сильно звело, спазм не відпускав. Я, таке відчуття, одразу скинув швидкість і відсотків на 70 від свого максимуму їхав. Більше я не міг додати.

- Це щось несподіване для тебе? Потрібно буде говорити з лікарем, чому так трапилось? 

- На розминці була така проблема, ми з лікарем зробили певні маніпуляції: масаж, мазь... Думав, що більше не буде цього, бо перед самим стартом було все гаразд. На минулих стартах таке теж бувало, але лише на останньому колі й на декількох останніх метрах, і тільки на жорсткій трасі. Тобто я дуже здивувався сьогодні такій проблемі.

- Це зокрема вплинуло й на стрільбу?

- Ми - професіонали. У нас такі проблеми не мають впливати на стрільбу. Можливо, частково - так. Другу стрільбу (тобто першу "стійку") я не сконцентровано пройшов. 

- Але, взагалі, сьогодні вітру не було - умови для стрільби були нормальні, так?

- Так, умови справді були дуже хороші для того, щоб стріляти чисто й мати якомога менше промахів. 

- Що ти скажеш про поверхню? Температура змінюється. Вчора дівчата казали, що була замерзла колія... Як сьогодні було по трасі?

- Порівнюючи трасу на першому й останніх колах, вона в принципі була в однакових кондиціях. Так, повороти були розбиті, але не суттєво. Траса трималася в хорошому стані.

- Тепер наш останній бій - це естафета (я кажу про чоловічу команду). Потрібно все-таки відійти, тренери виберуть четвірку. А як ти себе почуваєш функціонально?

- Досить добре, особливо сьогодні. Тому що попередня гонка (спринт) фізично була важкою. Сьогодні було добре, але виникла проблема, яка вплинула на швидкість по трасі й цілому на результат.

- Бажаємо тобі відновитися й поборотися за місце в четвірці, а якщо вдасться, то виступити дуже добре.

- Дякую!

Нагадаємо, Лесюк показав у індивідуалці 73-й результат. Наступна гонка ЧС відбудеться у четвер, 15 лютого, спортсмени позмагаються в одиночній змішаній естафеті.

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