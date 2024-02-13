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Ліза Вітоцці: «Виграти «золото» чемпіонату світу в індивідуалці – моя головна мета»

Ексклюзивне інтерв’ю зі срібною призеркою ЧС перед сьогоднішньою індивідуальною гонкою.
Сьогодні 13:01 176 0
Ліза Вітоцці: «Виграти «золото» чемпіонату світу в індивідуалці – моя головна мета»
#Вітоцці

Джерело - Чемпіон.

Італійська біатлоністка Ліза Вітоцці розповіла про здобуте друге місце в гонці переслідування на ЧС в Нове-Место, а також поділилася очікуваннями від домашньої Олімпіади.

- Виграти медаль на чемпіонаті світу – це завжди вагоме досягнення. Можна не сумніватися, що здобуття медалі було Вашою головною метою на цьому чемпіонаті, чи не так?

- Я дуже щаслива з приводу сьогоднішньої гонки. Це срібло значить багато для мене. Це досягнення дає мені правильну впевненість чекати нового тижня. Побачимо, що буде в наступних перегонах. 

- Чи ви нервували перед гонкою? 

- Ні, сьогодні я була дуже спокійною та врівноваженою, я просто насолоджувалася гонкою і була сфокусована на вогневому рубежі - все пішло так, як я розраховувала, тож я, справді, отримала сатисфакцію від гонки.

- Після останньої стрільби ви вийшли на друге місце, однак усі ми знаємо, якою швидкою є Жюстін. Чи важко було вам бігти останнє коло, знаючи, що у спину Вам дихає Бреза? 

- Так, на останньому колі я відчувала доволі сильно, що французькі дівчата надходять: не буду приховувати, я побоювалася, що вони можуть наздогнати мене, але я довіряла своєму відчуттю і я знала, що можу взяти цю медаль. Тож я викладалася на всі сто до самого фінішу, все йшло добре і я, справді, задоволена й щаслива.

- "Срібло" - це високе досягнення, але кожен великий атлет, яким Ви, власне, є, мріє про "золото", отож це Ваша наступна мета – "золото" чемпіонату світу, чи не так?

- Так, безсумнівно, це моя головна мета і я знаю, що є чимало гонок, де я можу бути в топі, але це біатлон і ти ніколи не знаєш, що трапиться. Наступний рейс – індивідуальна гонка і я усвідомлюю, що я - одна з фавориток. Не можу дочекатися цього старту, щоби відчути цю гонку і побачити, що трапиться. 

- Уже за два роки у Мілані-Кортіні-д’Ампеццо відбудуться Олімпійські ігри. Наскільки великим є очікування цієї події для Вас? 

- Це велика подія і до неї не треба довго чекати, вона уже от-от буде. Звісно, я думаю про Олімпіаду: це буде моя найбільша мета у кар’єрі, адже, звичайно, я хочу виграти олімпійську медаль (у Лізи є "бронза" у змішаній естафеті, здобута у Пйончангу - ред.) І, думаю, в Італії Ігри будуть надзвичайними – не можу цього дочекатися. 

- На завершення. Чи не заважає Вам галас уболівальників у Новому Месті концентруватися на перегонах? 

- О, ні, я вважаю, що це дивовижне місце – унікальне для біатлону. Усі люди підтримують нас і це реально захоплює. 

Зазначимо, що наступна гонка (індивідуальна) чемпіонату світу в чеському Нове-Место відбудеться у вівторок, 13 лютого. Початок - о 18:10 за київським часом.

Олександр Гливинський, для Чемпіона

Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати

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