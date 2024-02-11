Підручний: «Пориви вітру вплинули на стрільбу»

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України Дмитро Підручний прокоментував свій виступ у персьюті чемпіонату світу з біатлону в Нове-Место.

- Вийшла досить непогана гонка. Підсумкове місце, враховуючи обставини та стрільбу, теж не найгірше. Але ті два промахи на останній стійці - були відверто зайвими: трохи недопрацював і був порив вітру у момент стрільби. Одним словом, не спрацював. А з приводу останнього пострілу лежачи, то чотири постріли були чітких, а от під час останнього натискання на курок - пішов порив вітру і я просто не зміг це постріл відкласти, щоби зробити якусь поправку або вистрелити "на виніс", і, на жаль, габарит праворуч не пройшов.

- Після трьох інтенсивних гонок, перед індивідуальною найважливішим є відпочити?

- Звісно. Ці два дні поспіль на такій трасі були важкими, тож потрібен відпочинок. Тому відновлення та реабілітація - наш головний план на найближчі два дні.

Нагадаємо, Підручний фінішував у гонці переслідування на 23-му місці, ставши найкращим з українців.

Олександр Гливинський, для Чемпіона

Підручний: Довелось приберегти себе, щоб на чемпіонаті світу бути в задовільній формі