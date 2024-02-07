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Прима: Який мандраж уже в моєму віці?

Артем Прима відкриє для України чемпіонат світу з біатлону
Сьогодні 14:11 238 0
Прима: Який мандраж уже в моєму віці?
#Дмитро Підручний

Джерело - suspilne.media.

Український біатлоніст Артем Прима готовий до старту чемпіонату світу у Нове Место.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Який мандраж уже в моєму віці? Відповідальність є перед кожним стартом. Коли це особиста гонка – працюєш на максимум, а далі стежиш за часом.

В естафеті – інша відповідальність, бо четверо в команді. Ще коли працюєш по дистанції, то тримаєш в голові, що треба покраще передати естафету, викластися наповну. Кожен крок продумуєш, щоб краще було колезі, який бігтиме за тобою.

Дуже великий класний стадіон. Гул від трибун буде, як на футбольній арені. Ця атмосфера – вона підбадьорує, додає. Є місця, де, як кажуть, посміхається вдача – я в це вірю. Ми в Новому Месті були другими в чоловічій естафеті. Все в руках [цього разу], як то кажуть. Будемо намагатися викластися, будемо думати, що дійсно вдача на нашому боці", – сказав Прима.

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