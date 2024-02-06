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Старт чемпіонату світу з біатлону можуть відкласти

Першою гонкою в програмі змагань має стати змішана естафета 7 лютого.
Сьогодні 13:14 182 0
Старт чемпіонату світу з біатлону можуть відкласти
Фото - Getty Images

Джерело - suspilne.media.

Організатори біатлонного чемпіонату світу-2024 в чеському Нове Место вимушено закрили стадіон через наслідки шторму. 

Згідно із розкладом змагань, перший старт чемпіонату - класична змішана естафета - має відбутися вже у середу, 7 лютого.

Ситуацію для організаторів чемпіонату ускладнили погодні умови: до теплої погоди і дощів додався шторм, що погрожує відкласти початок першості щонайменше на одну добу - до четверга, 8 лютого.

"Стадіон постраждав унаслідок погоди протягом ночі, ми втратили багато снігу, - розповів спортивний директор Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Даніель Бем. -  Попереду ще багато роботи".

Нині спортсменів не допускають готуватися до прийдешніх змагань на біатлонному стадіоні. Організатори вживають безпекових заходів та прибирають арену.

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