IBU довічно відсторонить експрезидента Бессеберга

Справу розглядатиме Спортивний арбітражний суд у Лозанні

Джерело - VG.

Міжнародний союз біатлоністів довічно відсторонить колишнього президента організації Андерса Бессеберга від права обіймати посади в організації.

Про це повідомив голова підрозділу біатлонної доброчесності Грег Маккенна.

У квітні 2023 Бессеберг був звинувачений незалежною зовнішньою оглядовою комісією Міжнародної федерації (ERC) у сприянні та захисті інтересів Росії, "особливо в антидопінговому контексті" після того, як був підкуплений керівниками біатлону цієї країни.

Справу розглядатиме Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні.

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