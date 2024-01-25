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IBU довічно відсторонить експрезидента Бессеберга

Справу розглядатиме Спортивний арбітражний суд у Лозанні
Сьогодні 11:19 253 0
IBU довічно відсторонить експрезидента Бессеберга
#Андерс Бессеберг

Джерело - VG.

Міжнародний союз біатлоністів довічно відсторонить колишнього президента організації Андерса Бессеберга від права обіймати посади в організації.

Про це повідомив голова підрозділу біатлонної доброчесності Грег Маккенна.

У квітні 2023 Бессеберг був звинувачений незалежною зовнішньою оглядовою комісією Міжнародної федерації (ERC) у сприянні та захисті інтересів Росії, "особливо в антидопінговому контексті" після того, як був підкуплений керівниками біатлону цієї країни.

Справу розглядатиме Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні.

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