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Соерум виграв індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи, Дудченко - 12

Також до топ-20 потрапив Віталій Мандзин - 16
Сьогодні 13:51 223 0
Соерум виграв індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи, Дудченко - 12

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Вебйорн Соерум здобув перемогу в індивідуальній гонці в межах чемпіонату Європи з біатлону сезону-2024.

Друге та третє місце посіли його співвітчизники Йохан-Олав Ботн та Мартін Ульдаль відповідно.

Найкращим серед українців став Антон Дудченко - 12-а сходинка. Також до топ-20 потрапив Віталій Мандзин - 16.

Чемпіонат Європи з біатлону
Брезно-Осрблі, Словаччина
Індивідуальна гонка, чоловіки
24 січня
1. Вебйорн Соерум  (0+0+0+0)  51:32,7
2. Йохан-Олав Ботн  (2+0+0+0)  +1:09,7
3. Мартін Улдаль  (0+0+0+1)  +1:44,9
...
12. Антон Дудченко  (1+0+0+0)  +3:54,3
16. Віталій Мандзин  (0+1+0+1)  +4:38,4
34. Артем Тищенко  (1+0+1+0)  +6:46,5
58. Тарас Лесюк  (1+1+1+2)  +8:20,8
73. Дмитро Грущак  (1+0+2+1)  +9:34,6
DNS  Артем Прима

Нагадаємо, визначено склад жіночої збірної України на індивідуальну гонку чемпіонату Європи.

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