Соерум виграв індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи, Дудченко - 12

Джерело - Чемпіон.
Норвежець Вебйорн Соерум здобув перемогу в індивідуальній гонці в межах чемпіонату Європи з біатлону сезону-2024.
Друге та третє місце посіли його співвітчизники Йохан-Олав Ботн та Мартін Ульдаль відповідно.
Найкращим серед українців став Антон Дудченко - 12-а сходинка. Також до топ-20 потрапив Віталій Мандзин - 16.
Чемпіонат Європи з біатлону
Брезно-Осрблі, Словаччина
Індивідуальна гонка, чоловіки
24 січня
1. Вебйорн Соерум (0+0+0+0) 51:32,7
2. Йохан-Олав Ботн (2+0+0+0) +1:09,7
3. Мартін Улдаль (0+0+0+1) +1:44,9
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12. Антон Дудченко (1+0+0+0) +3:54,3
16. Віталій Мандзин (0+1+0+1) +4:38,4
34. Артем Тищенко (1+0+1+0) +6:46,5
58. Тарас Лесюк (1+1+1+2) +8:20,8
73. Дмитро Грущак (1+0+2+1) +9:34,6
DNS Артем Прима
Нагадаємо, визначено склад жіночої збірної України на індивідуальну гонку чемпіонату Європи.