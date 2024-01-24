Соерум виграв індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи, Дудченко - 12

Також до топ-20 потрапив Віталій Мандзин - 16

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Вебйорн Соерум здобув перемогу в індивідуальній гонці в межах чемпіонату Європи з біатлону сезону-2024.

Друге та третє місце посіли його співвітчизники Йохан-Олав Ботн та Мартін Ульдаль відповідно.

Найкращим серед українців став Антон Дудченко - 12-а сходинка. Також до топ-20 потрапив Віталій Мандзин - 16.

Чемпіонат Європи з біатлону

Брезно-Осрблі, Словаччина

Індивідуальна гонка, чоловіки

24 січня