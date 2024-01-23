Одна з найвідоміших біатлоністок сучасності Доротея Вірер у цьому році може завершити кар'єру.

Про це заявила сама спортсменка.

"Чесно кажучи, я зрозуміла, наскільки прекрасне життя поза спортом. У ці дні для мене все було в новинку, і я розумію всіх тих, хто, пішовши зі спорту, каже, що ніколи не повернеться. Зараз я намагаюся набрати форму до чемпіонату світу в лютому. Я вважаю за краще зосередитися на сьогоденні, а там подивимося, що буде далі.

Під час цієї перерви я прийняла рішення щодо свого майбутнього. Але яке - про це поки знаємо тільки я і мій чоловік Стефано. Наприкінці сезону я вам усе розповім, а поки що нічого не розкриваю", - сказала Вірер.