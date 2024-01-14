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Підручний візьме участь лише в змішаній естафеті в Антгольці

Підручний розповів, коли повернеться до перегонів
Сьогодні 19:43 183 0
Підручний візьме участь лише в змішаній естафеті в Антгольці
Фото: Getty Images
#Дмитро Підручний

Джерело - Суспільне Спорт.

Дмитро Підручний візьме участь лише в змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці.

Про це український біатлоніст розповів Суспільному.

"Запланували участь в Антгольці у змішаній естафеті, на якому етапі в якій саме естафеті — не знаю. А далі — чемпіонат Європи та світу. На Євро — спринт, переслідування та естафета, можливо.

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А на чемпіонаті світу спробую провести всю програму, якщо мені тренери довірять і я зможу це зробити.Прима? Знаю, що він в Антгольці теж має бути залучений в одній з гонок, але в якій саме — не знаю", - сказав Підручний.

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