Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті Кубка IBU

Джерело - Чемпіон.
Збірна Норвегії виграла класичну змішану естафету в італійському Ріднау в рамках п’ятого етапу Кубка IBU.
Україна у складі Олександра Меркушина, Анна Кривонос, Богдан Цимбал та Богдан Борковський, посіла 6-те місце.
Кубок IBU - 5 етап
Ріднау, Італія
Змішана естафета
1. Норвегія - 1:05:19,3 (3+11)
2. Німеччина - 13,0 (1+14)
3. Франція - 25,0 (2+6)
4. Швеція - 27,9 (2+13)
5. Австрія - 57,8 (0+10)
6. Україна - 1.26,1 (1+8)
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