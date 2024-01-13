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Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті Кубка IBU

Результати гонки
Сьогодні 13:25 125 0
Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті Кубка IBU

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії виграла класичну змішану естафету в італійському Ріднау в рамках п’ятого етапу Кубка IBU.

Україна у складі Олександра Меркушина, Анна Кривонос, Богдан Цимбал та Богдан Борковський, посіла 6-те місце.

Кубок IBU - 5 етап
Ріднау, Італія
Змішана естафета
1. Норвегія - 1:05:19,3 (3+11)
2. Німеччина - 13,0 (1+14)
3. Франція - 25,0 (2+6)
4. Швеція - 27,9 (2+13)
5. Австрія - 57,8 (0+10)
6. Україна - 1.26,1 (1+8)

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