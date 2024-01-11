Чоловіча естафета у Рупольдингу: огляд гонки

Джерело - Чемпіон.
Збірна Норвегії здобула перемогу у чоловічій естафеті на п'ятому етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу.
Друге місце посіла збірна Німеччини, трійку замкнули представники Італії.
Збірна України у складі Артем Прима, Дмитро Підручний, Денис Насико, Віталій Мандзин фінішувала 18.
Кубок світу з біатлону
П'ятий етап
Рупольдинг, Німеччина
Естафета, чоловіки, 11 січня1. Норвегія - 1.09.49,6 (0+8)
2. Німеччина - 45,0 (2+7)
3. Італія - 58,7 (0+10)
4. Франція - 1.11,0 (1+10)
5. Австрія - 1.22,8 (0+2)
6. Словенія - 1.23,8 (0+2)
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18. Україна (2+11) +4:44.5