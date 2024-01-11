Чоловіча естафета у Рупольдингу: огляд гонки

Огляд гонки

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії здобула перемогу у чоловічій естафеті на п'ятому етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу.

Друге місце посіла збірна Німеччини, трійку замкнули представники Італії.

Збірна України у складі Артем Прима, Дмитро Підручний, Денис Насико, Віталій Мандзин фінішувала 18.