Джерело - Чемпіон.
Збірна Франції здобула перемогу у жіночій естафеті на п'ятому етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу.
Збірна України у складі Ірини Петренко, Юлії Джима, Анастасії Меркушиної та Христини Дмитренко фінішувала п'ятою.
Кубок світу з біатлону
П'ятий етап
Рупольдинг, Німеччина
- Франція (0+4) 1:08:44.5
- Швеція (0+3) +8.7
- Німеччина (0+3) +46.7
- Швейцарія (0+7) +1:22.3
- Україна (0+4) +1:36.1
- Італія (0+9) +1:40.7
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