Українки фінішували п'ятими

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції здобула перемогу у жіночій естафеті на п'ятому етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу.

Збірна України у складі Ірини Петренко, Юлії Джима, Анастасії Меркушиної та Христини Дмитренко фінішувала п'ятою.

Кубок світу з біатлону

П'ятий етап

Рупольдинг, Німеччина

Франція (0+4) 1:08:44.5 Швеція (0+3) +8.7 Німеччина (0+3) +46.7 Швейцарія (0+7) +1:22.3 Україна (0+4) +1:36.1 Італія (0+9) +1:40.7

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