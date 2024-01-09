Турнір у Брезно-Осрбліє відбудеться 24-28 січня.

Лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима пропустить чемпіонат Європи 2024 року.

Про це повідомив головний тренер жіночої команди Микола Зоц у коментарі Суспільне Спорт.

Джима продовжить виступи на п'ятому етапі Кубка світу, де візьме участь у спринті у п'ятницю, 12 січня. Після завершення етапу біатлоністка залишиться у Рупольдингу та готуватиметься до чемпіонату світу. Джима не виступить на Євро-2024 і шостому етапі Кубка світу в Антгольці (18-21 січня).

"[Джима] з особистим тренером за таким планом попросили, аби я посприяв їм у виконанні плану. Якщо [Петренко, Меркушина та Дмитренко] пропускають спринт у Рупольдингу, заїжджають на висоту, то Джима не хотіла б їхати на висоту зараз, бере участь [у Рупольдингу]. Потім вона залишається там до 28-го числа, але хоче пропускати чемпіонат Європи й готуватися до чемпіонату світу. Вони з Урошем [Велепцем] так просили, я не проти. Будемо сподіватися, що все буде добре", — розповів Зоц.

Раніше збірна України назвала склад на естафету Кубка світу у Рупольдингу.