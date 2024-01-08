Збірна Норвегії назвала склад на п'ятий етап Кубка світу у Рупольдингу

Став відомий склад збірної Норвегії

Збірна Норвегії оголосила склад на п'ятий етап Кубка світу з біатлону, який відбудеться в німецькому Рупольдингу.

Порівняно з попереднім етапом в Обергофі, у заявці відсутні Каролін Ердаль, Марте Крокстад Йогансен та Йохан-Олав Ботн.

Склад Норвегії:

Жінки: Юні Арнеклейв, Каролін Кноттен, Марен Кіркеейде, Маріт Скуган, Інґрід Ланнмарк Тандреволл.

Чоловіки: Йоганнес Бо, Тар’єй Бо, Стурла Легрейд, Йоганнес Дале, Ендре Стремсгейм, Ветле Шостад Крістіансен.

Етап в Рупольдингу відбудеться з 10 по 14 січня.