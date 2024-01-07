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Україна фінішувала 13-ю в естафеті Кубка світу в Обергові

Перемогла збірна Норвегії
Сьогодні 13:58 436 0
Україна фінішувала 13-ю в естафеті Кубка світу в Обергові
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії здобула перемогу в чоловічій естафеті у межах другого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі.

Другою стала команда Німеччини, трійку замкнули представники збірної Італії.

Збірна України, у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Антона Дудченка та Віталія Мандзина фінішувала 13-ю.

Кубок світу з біатлону
Четвертий етап
Обергоф, Німеччина
Естафета, чоловіки, 07 січня
  1. Норвегія (0+7) 1:17:34.2
  2. Німеччина (1+15) +2:01.9
  3. Італія (0+16) +2:50.5
  4. Швеція (1+11) +3:37.9
  5. Швейцарія (1+15) +3:42.6
  6. Чехія (0+10) +3:48.1

...

13. Україна (3+17) +6:47.7

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