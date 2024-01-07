Україна фінішувала 13-ю в естафеті Кубка світу в Обергові

Джерело - Чемпіон.
Збірна Норвегії здобула перемогу в чоловічій естафеті у межах другого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі.
Другою стала команда Німеччини, трійку замкнули представники збірної Італії.
Збірна України, у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Антона Дудченка та Віталія Мандзина фінішувала 13-ю.
Кубок світу з біатлону
Четвертий етап
Обергоф, Німеччина
Естафета, чоловіки, 07 січня
- Норвегія (0+7) 1:17:34.2
- Німеччина (1+15) +2:01.9
- Італія (0+16) +2:50.5
- Швеція (1+11) +3:37.9
- Швейцарія (1+15) +3:42.6
- Чехія (0+10) +3:48.1
...
13. Україна (3+17) +6:47.7
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