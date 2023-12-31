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Яндова завершила кар'єру через серйозне захворювання

В Яндової діагностували діабет першого типу
Сьогодні 13:40 328 0
Яндова завершила кар'єру через серйозне захворювання

Джерело - Чемпіон.

Чеська біатлоністка Тереза Яндова змушена завершити свою спортивну кар'єру через хворобу.

Про це повідомила сама спортсменка.

Причиною такого непростого рішення 22-річної спортсменки стали серйозні проблеми зі здоров'ям. У серпні 2022-го в неї діагностували діабет першого типу, але попри це вона продовжила виступати, приймаючи інсулін.

Уже знаючи свій діагноз, Тереза тріумфувала на Універсіаді, у парі з Якубом Кочіаном ставши чемпіонкою в одиночній змішаній естафеті, а також здобувши дві "бронзи" в індивідуальних змаганнях. Але проблеми зі здоров'ям все ж таки дали знати про себе, і в підсумку Яндова вирішила не мучити себе далі.

"Вирішила завершити свою прекрасну біатлонну кар'єру. Головна причина – моє здоров'я, яке з минулого літа стало божевільним. Під час підготовки цього року я відчула, що щось не те. З кожним тренуванням результативність падала, тому про гонки більше говорити не доводиться. Діабет перестав дозволяти мені займатися спортом на топ-рівні. Думаю, що це правильне рішення. Останнім часом біатлон мене не радував, а лише погіршував стан здоров'я", – написала дівчина на своїй сторінці в Instagram.

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Допис, поширений Tereza Jandová (@tera.jandova)

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