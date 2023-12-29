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Білосюк: За рекомендацією лікаря потребую операції

Лідерка збірної України може пропустити решту сезону через травму
Сьогодні 21:50 184 0
Білосюк: За рекомендацією лікаря потребую операції
#Олена Білосюк

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Олена Білосюк може не провести жодної гонки на міжнародних турнірах у сезоні 2023/24.

Про це вона розповіла порталу Суспільне.

"Дізналася, що за рекомендацією лікаря потребую операції. Ще думаю, неготова до цього. У нас зима коротка, я вже пропустила пів сезону. Поки реабілітація, то мало шансів, що я буду помічена. 

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Травма? Обидва коліна. Звісно, я намагатимуся якомога скоріше пройти реабілітацію, щоб бодай виступити на зимовому чемпіонаті України. Але про міжнародні змагання, гадаю, не йдеться", – сказала Білосюк.

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