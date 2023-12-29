Білосюк: За рекомендацією лікаря потребую операції

Лідерка збірної України може пропустити решту сезону через травму

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Олена Білосюк може не провести жодної гонки на міжнародних турнірах у сезоні 2023/24.

Про це вона розповіла порталу Суспільне.

"Дізналася, що за рекомендацією лікаря потребую операції. Ще думаю, неготова до цього. У нас зима коротка, я вже пропустила пів сезону. Поки реабілітація, то мало шансів, що я буду помічена.

Зоц – про Білосюк: Після Нового року туристів ніхто возити не буде

Травма? Обидва коліна. Звісно, я намагатимуся якомога скоріше пройти реабілітацію, щоб бодай виступити на зимовому чемпіонаті України. Але про міжнародні змагання, гадаю, не йдеться", – сказала Білосюк.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!