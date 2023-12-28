Джима та Підручний фінішували 4-ми у масстарті Різдвяної гонки

Джерело - Чемпіон.

Дмитро Підручний та Юлія Джима фінішували 4-ми в межах массарту традиційної Різдвяної гонки.

Першими стали французи Жулія Сімон та Фаб’єн Клод.

У змаганнях беруть участь 10 команд. Спочатку біатлоністи пробігли масстарт, за результатами якого сформовано стартовий лист гонки переслідування.

Призові місця розподіляються за результатами гонки переслідуванння.

Початок гонки переслідування — о 20:05 за київським часом.

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