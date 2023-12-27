Визначився склад жіночої збірної України на етап Кубка світу в Обергофі

Джерело - Суспільне Спорт.
Головний тренер жіночої збірної України Микола Зоц визначився зі складом команди на четвертий етап Кубка світу в Обергофі.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
19-річна Олена Городна вирушить в статусі запасної.
Склад жіночої збірної України на четвертий етап Кубка світу: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Любов Кип'яченкова, Олена Городна
У складі збірної на Кубок IBU вирушать: Анна Кривонос, Олександра Меркушина, Юлія Городна, Валерія Дмитренко, Надія Бєлкіна, Лілія Стеблина
Етап в Обергофі відбудеться з 4 до 7 січня.
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