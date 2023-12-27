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Визначився склад жіночої збірної України на етап Кубка світу в Обергофі

19-річна Олена Городна вирушить в статусі запасної
Сьогодні 19:02 250 0
Визначився склад жіночої збірної України на етап Кубка світу в Обергофі
#Микола Зоц

Джерело - Суспільне Спорт.

Головний тренер жіночої збірної України Микола Зоц визначився зі складом команди на четвертий етап Кубка світу в Обергофі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

19-річна Олена Городна вирушить в статусі запасної.

Склад жіночої збірної України на четвертий етап Кубка світу: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Любов Кип'яченкова, Олена Городна

У складі збірної на Кубок IBU вирушать: Анна Кривонос, Олександра Меркушина, Юлія Городна, Валерія Дмитренко, Надія Бєлкіна, Лілія Стеблина

Етап в Обергофі відбудеться з 4 до 7 січня.

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