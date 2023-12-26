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Став відомий стартлист Різдвяної гонки-2023 у Гельзенкірхені

Гонка відбудеться 28 грудня
Сьогодні 14:54 250 0
Став відомий стартлист Різдвяної гонки-2023 у Гельзенкірхені
#Юлія Джима, #Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Визначився стартлист щорічної виставкової Різдвяної гонки, який відбудеться 28 грудня в німецькому Гельзенкірхені.

Україну представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

У змаганнях візьмуть участь 10 команд. Спочатку біатлоністи пробіжать масстарт, за результатами якого буде сформовано стартовий лист гонки переслідування.

Початок масстарту - о 19.15, початок гонки переслідування - о 20.05.

Стартлист Різдвяної гонки:

  • Німеччина: Яніна Геттіх-Вальц, Роман Реєс
  • Німеччина: Ханна Кебінгер, Бенедикт Долль
  • Норвегія: Інґрід Ланнмарк Тандреволл, Стурла Гольм Легрейд
  • Франція: Жулія Сімон, Фаб’єн Клод
  • Австрія: Ліза Тереза Хаузер, Фелікс Ляйтнер
  • Чехія: Маркета Давидова, Міхал Крчмарж
  • Бельгія: Лотте Льє, Флоран Клод
  • Словенія: Полона Клеменчич, Яков Фак
  • Україна: Юлія Джима, Дмитро Підручний
  • Швейцарія: Емі Басерга, Себастьян Штальдер
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