Став відомий стартлист Різдвяної гонки-2023 у Гельзенкірхені

Джерело - Чемпіон.
Визначився стартлист щорічної виставкової Різдвяної гонки, який відбудеться 28 грудня в німецькому Гельзенкірхені.
Україну представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.
У змаганнях візьмуть участь 10 команд. Спочатку біатлоністи пробіжать масстарт, за результатами якого буде сформовано стартовий лист гонки переслідування.
Початок масстарту - о 19.15, початок гонки переслідування - о 20.05.
Стартлист Різдвяної гонки:
- Німеччина: Яніна Геттіх-Вальц, Роман Реєс
- Німеччина: Ханна Кебінгер, Бенедикт Долль
- Норвегія: Інґрід Ланнмарк Тандреволл, Стурла Гольм Легрейд
- Франція: Жулія Сімон, Фаб’єн Клод
- Австрія: Ліза Тереза Хаузер, Фелікс Ляйтнер
- Чехія: Маркета Давидова, Міхал Крчмарж
- Бельгія: Лотте Льє, Флоран Клод
- Словенія: Полона Клеменчич, Яков Фак
- Україна: Юлія Джима, Дмитро Підручний
- Швейцарія: Емі Басерга, Себастьян Штальдер