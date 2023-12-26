Став відомий стартлист Різдвяної гонки-2023 у Гельзенкірхені

Гонка відбудеться 28 грудня

Джерело - Чемпіон.

Визначився стартлист щорічної виставкової Різдвяної гонки, який відбудеться 28 грудня в німецькому Гельзенкірхені.

Україну представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

У змаганнях візьмуть участь 10 команд. Спочатку біатлоністи пробіжать масстарт, за результатами якого буде сформовано стартовий лист гонки переслідування.

Початок масстарту - о 19.15, початок гонки переслідування - о 20.05.

Стартлист Різдвяної гонки: