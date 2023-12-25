Визначився склад чоловічої збірної України на етап Кубка світу в Обергофі

Джерело - Суспільне Спорт.
Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра визначився зі складом команди на четвертий етап Кубка світу в Обергофі.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Останнє місце у команді зайняв Артем Тищенко, який здобув цю путівку у боротьбі з Денисом Насиком.
Склад чоловічої збірної України:
Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Артем Тищенко
Етап в Обергофі відбудеться з 4 до 7 січня.
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