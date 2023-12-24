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Тарасюк та Мандзин виграли одиночний мікст на чемпіонаті України

Другими фінішували представники Закарпатської області
Сьогодні 14:51 127 0
Тарасюк та Мандзин виграли одиночний мікст на чемпіонаті України
#Віталій Мандзин

Джерело - Чемпіон.

Команда Тернопільської області у складі Тетяни Тарасюк і Віталія Мандзина здобули перемогу в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті України з біатлону.

Другими фінішували представники Закарпатської області Анастасія Меркушина та Віталій Труш, трійку замкнули Валентина Семеренко та Роман Боровик з Сумської області.

Чемпіонат України з біатлону
село Яворів Львівської області
24 грудня
Одиночна змішана естафета
1. Тернопільська обл.-1 (1)  42:09,2
(Тетяна Тарасюк, Віталій Мандзин)
2. Закарпатська обл. (3)  +6,2
(Анастасія Меркушина, Віталій Труш)
3. Сумська обл.-1 (2)  +21,2
(Валентина Семеренко, Роман Боровик)
4. Сумська обл.-2 (3)  +33,2
(Віта Семеренко, Богдан Борковський)
5. Тернопільська обл.-2 (1)  +1:28,9
(Ірина Тарасюк, Євген Івченко)
6. Львівська обл.-1 (8)  +1:54,9
(Олена Городна, Сергій Телень)

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