Тарасюк та Мандзин виграли одиночний мікст на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
Команда Тернопільської області у складі Тетяни Тарасюк і Віталія Мандзина здобули перемогу в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті України з біатлону.
Другими фінішували представники Закарпатської області Анастасія Меркушина та Віталій Труш, трійку замкнули Валентина Семеренко та Роман Боровик з Сумської області.
Чемпіонат України з біатлону
село Яворів Львівської області
24 грудня
Одиночна змішана естафета
1. Тернопільська обл.-1 (1) 42:09,2
(Тетяна Тарасюк, Віталій Мандзин)
2. Закарпатська обл. (3) +6,2
(Анастасія Меркушина, Віталій Труш)
3. Сумська обл.-1 (2) +21,2
(Валентина Семеренко, Роман Боровик)
4. Сумська обл.-2 (3) +33,2
(Віта Семеренко, Богдан Борковський)
5. Тернопільська обл.-2 (1) +1:28,9
(Ірина Тарасюк, Євген Івченко)
6. Львівська обл.-1 (8) +1:54,9
(Олена Городна, Сергій Телень)
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