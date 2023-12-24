Тарасюк та Мандзин виграли одиночний мікст на чемпіонаті України

Другими фінішували представники Закарпатської області

Джерело - Чемпіон.

Команда Тернопільської області у складі Тетяни Тарасюк і Віталія Мандзина здобули перемогу в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті України з біатлону.

Другими фінішували представники Закарпатської області Анастасія Меркушина та Віталій Труш, трійку замкнули Валентина Семеренко та Роман Боровик з Сумської області.

Чемпіонат України з біатлону

село Яворів Львівської області

24 грудня

Одиночна змішана естафета

1. Тернопільська обл.-1 (1) 42:09,2 (Тетяна Тарасюк, Віталій Мандзин) 2. Закарпатська обл. (3) +6,2 (Анастасія Меркушина, Віталій Труш) 3. Сумська обл.-1 (2) +21,2 (Валентина Семеренко, Роман Боровик) 4. Сумська обл.-2 (3) +33,2 (Віта Семеренко, Богдан Борковський) 5. Тернопільська обл.-2 (1) +1:28,9 (Ірина Тарасюк, Євген Івченко) 6. Львівська обл.-1 (8) +1:54,9 (Олена Городна, Сергій Телень)

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