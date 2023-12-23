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Ткаленко виграв гонку переслідування на чемпіонаті України

Лесюк, Дудченко та ще 11 спортсменів не стартували у гонці
Сьогодні 12:54 217 0
Ткаленко виграв гонку переслідування на чемпіонаті України

Руслан Ткаленко здобув перемогу в чоловічій гонці переслідування на чемпіонаті України з біатлону.

Другим фінішував Степан Кінаш, який вигравав спринт. Трійку замкнув Дмитро Грущак.

Лесюк, Дудченко та ще 11 спортсменів не стартували у гонці.

Чемпіонат України з біатлону
село Яворів Львівської області
23 грудня
Чоловіки, гонка переслідування
1. Руслан Ткаленко  (0+1+1+1)  36:34,6
2. Степан Кінаш  (2+1+1+1)  +44,8
3. Дмитро Грущак  (1+2+0+1)  +1:09,5
4. Олександр Пономаренко  (0+0+3+1)  +1:29,0
5. Сергій Супрун  (0+2+1+2)  +2:25,4
6. Сергій Телень  (1+2+1+3)  +3:38,5

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