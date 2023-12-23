Ткаленко виграв гонку переслідування на чемпіонаті України

Руслан Ткаленко здобув перемогу в чоловічій гонці переслідування на чемпіонаті України з біатлону.
Другим фінішував Степан Кінаш, який вигравав спринт. Трійку замкнув Дмитро Грущак.
Лесюк, Дудченко та ще 11 спортсменів не стартували у гонці.
Чемпіонат України з біатлону
село Яворів Львівської області
23 грудня
Чоловіки, гонка переслідування
1. Руслан Ткаленко (0+1+1+1) 36:34,6
2. Степан Кінаш (2+1+1+1) +44,8
3. Дмитро Грущак (1+2+0+1) +1:09,5
4. Олександр Пономаренко (0+0+3+1) +1:29,0
5. Сергій Супрун (0+2+1+2) +2:25,4
6. Сергій Телень (1+2+1+3) +3:38,5
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